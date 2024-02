O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta da Totalidade

Momento em que a voz interior se comunicará com você e mostrará por quem vale a pena lutar nessa vida. A união pode fazer a força e ser um aspecto fundamental se existe o desejo de mudar para longe ou se movimentar nesse mundo por meio de viagens. Uma conexão se consolidará se você permitir e encontrará uma nova realidade, é preciso apenas confiar.

Touro – Carta da Comparação

Momento de começar a colocar a intuição e a consciência para trabalharem a seu favor. Viver de comparações não é saudável e é importante trilhar seu próprio caminho de acordo com suas habilidades e potenciais. Despertar novos pensamentos e começar a encaixar as peças no lugar com serenidade o ajudará a materializar uma melhor realidade.

Gêmeos – Carta do Valor

Momento de se aventurar em novos caminhos e pensamentos. Permita que sua alma saia da dureza e retire as armaduras para poder sentir, deixando assim brotar o amor e sentimentos bons com confiança, abertura e sem medo ao destaque. Projetos e desejos florescem pelas sementes que foram plantadas e cuidadas; comece a cultivar agora mesmo.

Câncer - Carta Guia

Momento de lidar com situações complexas mentalmente ou emocionalmente. Se isso o deixa no limite, é momento de enfrentar os fantasmas com coragem e começar a enxergar sua responsabilidade em deixar para trás essas visões dolorosas e pessimistas. Encontre aquilo que o guia para um melhor caminho e permita tirar pesos dos ombros para poder fluir como o desejado.