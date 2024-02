As revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta segunda-feira (12).

Sagitário

O carro

Existe alguém que faz de tudo para colocar obstáculos no seu caminho e impedir que você brilhe como tem feito até agora no campo profissional. Não deixe que ninguém roube a sua atitude positiva, a sua estrela e, acima de tudo, a sua força para seguir em frente com cada um dos objetivos que traçou para si mesmo. Saia da monotonia, saia da rotina, encontre uma forma de ser mais criativo com seu parceiro. Não perca tempo pensando apenas no trabalho, na produção e nada mais. Eles precisam dar ao corpo e à mente sensualidade, intimidade, desejo e paixão.

Capricórnio

O Enforcado invertido

Não resista a fazer uma pausa na sua vida profissional para evitar problemas de saúde a longo prazo. Dê prioridade à sua vida pessoal, dedique-se mais a si mesmo e resolva situações que lhe causem preocupação. Os próximos dias serão favoráveis à reflexão e organização das suas ideias. Cuidado com o que seu parceiro esconde. Para não ser surpreendido, o melhor é estimular uma conversa sincera que lhe permita colocar as duas cartas na mesa e decidir o que deseja para o futuro. Não é hora de intensidades, mas de maturidade para tomar decisões.

Aquário

Temperança

Nesta semana o principal é evitar provocações que o levem a extremos e, além disso, tomar decisões que podem ser muito negativas para o seu progresso profissional. Vá devagar e arme-se de paciência e tolerância para remover os obstáculos que o impedem de seguir em frente. Você tem que parar de ser possessivo, pois isso pode causar o rompimento do seu parceiro. Ninguém gosta de ser vigiado, assediado e controlado. Se você deseja construir um relacionamento sólido, deve fazê-lo com base na confiança e no respeito.

Peixes

A Força invertida

Você tem atrasos com os negócios que você faz há muito tempo e isso quebra um pouco a sua vontade. É apenas uma etapa que você superará com maior esforço e dedicação. Além disso, permitir que sua família te apoie para que tudo flua. As diferenças estão causando problemas com o seu parceiro que podem ser resolvidos simplesmente com uma conversa, onde ambos possam ser honestos sobre o que desejam um do outro. Busque a reconciliação, recupere esse amor e paixão que os une e siga em frente, esse esforço valerá a pena.

Com informações do site Nueva Mujer