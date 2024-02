As revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta segunda-feira (12).

Áries

O mundo invertido

Esta semana será apropriada para finalizar aquele projeto no qual você está trabalhando muito e que o mantém estressado e antecipando o que está por vir. Pare por um momento para pensar: O que você precisa alcançar? Haverá atrasos, mas é questão de tempo para que tudo flua. Com seu parceiro você já tem equilíbrio financeiro e os planos futuros estão indo muito bem, mas é preciso sair da rotina de trabalho e no Dia dos Namorados ser mais criativo para impulsionar a paixão e o desejo.

Touro

Roda da fortuna

É uma semana em que não deves ficar sobrecarregado com todo o trabalho que tens que realizar. Encontre uma forma de se organizar e tomar decisões que lhe permitam agilizar tudo o que for necessário para concluir esta etapa com sucesso. Se você não fizer isso, sua saúde será afetada e você não correrá perigo. Quando vocês tomam a decisão de viver juntos como casal, sabem muito bem que nem tudo é amor e paixão, que há diferenças a resolver e que no dia em que o amor é celebrado é propício para promover a reconciliação.

Gêmeos

A Justiça

Há uma situação de trabalho que você deve resolver logo para poder iniciar seu negócio e produzir o que garantirá seu futuro imediato. Procure virar a página do passado e seguir em frente, mas com a plena convicção de que procurou o momento certo para resolver e aceitar os erros que o deixarão muito bem como líder. O relacionamento que você iniciou tem bases suficientes para se consolidar: vocês dois têm os mesmos interesses, já compartilharam a intimidade que tem sido gratificante para vocês e querem estar sempre juntos. É hora de dar mais um passo naquilo que você deseja construir.

Câncer

O mágico invertido

Quando são tomadas decisões que mudam o nosso rumo, não podemos voltar atrás, devemos continuar com todas as suas consequências. Olhe para frente e siga o seu caminho para poder avançar em outros aspectos da sua vida e para isso uma atitude positiva é essencial porque o ajudará a superar os conflitos com sucesso. Seu relacionamento está passando por um dos piores momentos. Você não quer pensar nos motivos, mesmo quando tem muita clareza sobre o que está acontecendo. Não deixe isso continuar, confronte seu parceiro e tente resolver para reconstruir o que tanto tempo lhe custou.

Com informações do site Nueva Mujer