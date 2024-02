6 mechas naturais perfeitas para mulheres acima de 40: rejuvenescem e iluminam seu rosto

Se algo que nós mulheres temos é que não gostamos do envelhecimento e é por isso que fazemos de tudo para esconder as linhas de expressão, os cabelos brancos, iluminar o rosto, usar maquiagem para as imperfeições, nos submetermos a cirurgias e uma infinidade de tratamentos estéticos que retardem esse processo.

Mas não são apenas a cosmética, a estética e a cirurgia que conseguem resultados nesse sentido. Um bom corte de cabelo ou mechas rejuvenescedoras podem fazer muito pela nossa imagem na hora de tirar anos do rosto.

Uma das melhores técnicas antienvelhecimento é a iluminação dos cabelos com a técnica das mechas, que podem proporcionar um acabamento natural que todas nós adoramos.

Estas 6 mechas que a seguir te apresentamos são ideais para rejuvenescer e iluminar o teu rosto:

Emolduramento facial

Estas mechas são ideais para trazer luz ao rosto, pois são aplicadas precisamente levando em consideração a configuração deste para realçar os volumes mais favorecedores e suavizar aqueles que menos nos interessam.

O mais comum é que as mechas da frente do cabelo sejam completamente iluminadas para dar luz ao rosto. No entanto, ao contrário das money piece, que consistem em iluminar apenas essas duas seções, aqui os reflexos também são distribuídos estrategicamente pelo restante da cabeleira.

Mechas iluminadoras para morenas

As madeixas morenas também podem ser rejuvenescidas com um bom trabalho de mechas, ainda melhor se for natural. Esse é o caso da técnica moussy hair, que se baseia na aplicação sutil de reflexos de forma que se integrem aos cabelos de forma muito natural e se misturem com a cor base. Assim, é um tipo de mecha em que é difícil perceber a diferença entre as mechas coloridas e as naturais.

Babylight

São aquelas mechas finas que são aplicadas da raiz às pontas para dar ao cabelo a aparência de ter sido clareado pelo sol (no adorado efeito de "beijado pelo sol"). Por isso, é um tipo de mecha sutil que requer uma aplicação cuidadosa e minuciosa da raiz às pontas, evitando o efeito de raiz justamente por causa da espessura mínima das mechas.

Mechas normais

As mechas clássicas que são aplicadas com papel alumínio da raiz até as pontas sempre são uma boa opção para iluminar a cabeleira e, com isso, rejuvenescer a imagem. O ideal para que fiquem naturais é escolher uma ou duas tonalidades próximas à base e aplicá-las com uma técnica de tricotagem, ou seja, alternando fios em cada mecha. Além disso, ao desfiar as mechas antes de selecionar os fios, conseguiremos evitar que a raiz fique marcada à medida que o cabelo cresce.

Balayage

É a técnica da moda há alguns anos e é possível aplicá-la em qualquer tom de cabelo (loiras, castanhas, ruivas e morenas) e com qualquer tom de coloração (castanho, platinado, dourado, caramelo, café, avelã, tons fantasiosos etc.). Da mesma forma, pode ser feita com qualquer cor. A chave desta técnica de cor é que é aplicada do meio até as pontas, preservando as raízes para dar um acabamento degradê mais natural.

Desta forma, a cor base do cabelo é mantida na área das raízes (talvez com algum matiz), enquanto dos meios às pontas são aplicados um ou dois tons mais iluminados (dependendo do efeito), com uma graduação que se torna mais intensa nas pontas. É um tipo de mecha que é aplicada à mão livre procurando colorir os pontos que proporcionam mais luz ao rosto e dimensão aos cabelos.

Mechas loiras

Sem dúvida, são as mechas mais procuradas, especialmente para o verão, porque a mudança de luz no ambiente nos leva a buscar cabelos mais iluminados, em tons mais intensos. Hoje em dia, elas são aplicadas em todos os tipos de cabelo, até mesmo nos mais escuros, graças às diferentes técnicas de mechas disponíveis, que permitem efeitos de grande contraste com um acabamento muito natural.

Entre as técnicas mais procuradas no momento para mechas loiras, além do balayage, cujo reinado continua intacto após anos, estão as babylights, ideais para uma iluminação sutil nos cabelos; as melting, que se fundem nos cabelos até se tornarem reflexos naturais etc.