Sofía Vergara impressiona com look de calças largas de seda

Sofía Vergara começou o ano de 2024 da melhor forma possível, pois está alcançando um merecido sucesso com a série da Netflix ‘Griselda’, além de ter dado uma nova chance ao amor após seu divórcio midiático de Joe Manganiello após sete anos juntos.

Depois de cumprir sua agitada agenda de promoção da série, a atriz colombiana voltou para Los Angeles para descansar ao lado de seu novo namorado, o cirurgião ortopédico Justin Saliman. O casal foi visto passeando por Beverly Hills, onde tiveram um encontro noturno fabuloso no famoso restaurante Cipriani.

Embora o foco da conversa tenha sido no relacionamento, o visual da colombiana não passou despercebido e com razão, pois trata-se de um conjunto todo preto que qualquer um poderia replicar para um encontro romântico ou de negócios.

Sofía saiu com um corset de renda sem alças, combinado com calças de seda, um sobretudo preto combinando e plataformas de salto alto. Ela alisou o cabelo e usou sua maquiagem característica. A atriz usou brincos dourados e complementou com uma bolsa de mão na cor canela.

Durante suas últimas entrevistas, Sofía tem falado sobre sua vida amorosa, revelando que embora não esteja fechada, ela não quer sair com homens com menos de 50 anos. “Eles não podem ter menos de 50 anos, eu tenho 51″, disse em entrevista com Andy Cohen.

Durante sua turnê de imprensa, a colombiana pôs um fim aos rumores de separação com Justin. "Ainda há uma faísca entre Justin e Sofia, mas Sofia gosta de ser considerada solteira e pronta para socializar, ela não quer se comprometer com ninguém, mesmo que haja uma conexão incrível com Justin", disse uma fonte próxima ao Daily Mail.

"Ainda estão conversando e Justin está tentando reconquistá-la, mas qualquer tipo de futuro entre os dois é mais desconhecido quando se trata de Sofia. Ela não quer se comprometer com ninguém neste momento", disse a fonte.

Como usar calças de seda para um encontro romântico ou de negócios

Os fatos tornaram-se um must para as mulheres que querem estar na moda e parecer elegantes. Eles vêm em vários designs, incluindo calças de seda, meias, calças palazzo, capris e muito mais. Embora um conjunto preto sempre seja vencedor, você pode optar por diferentes cores e estampas para qualquer ocasião, seja de dia ou de noite. Se você não sabe como usar essas calças, aqui estão as noções básicas para que você aposte nelas e vença como Sofia Vergara.