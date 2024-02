Os signos que precisam se prevenir em fevereiro de 2024

1 She's Gotta Have It (David Lee/Netflix)

Fevereiro de 2024 promete muitos acontecimentos positivos, mas alguns signos do zodíaco precisam se prevenir.

Confira quais são:

Capricórnio

Chance de viajar para o exterior ou passar por mudanças que cansam um pouco. Quem tem dores nas costas e nas articulações ou problemas de pele, precisa se prevenir para não sofrer com nada disso durante essa fase.

Aquário

Aqueles que estão em um relacionamento podem fortalecer a relação ou lidarem com um ciúme complexo, pois estão com todos os holofotes e se destacarão. Tente prestar a atenção em quem ama e não cair em flertes que podem causar conflitos. Existe chance de separação se a situação não for bem resolvida.

Peixes

Momento de cuidar melhor da saúde mental, mas não esquecer de questões físicas. É um bom momento para lutar contra vícios e cuidar bastante da respiração, evitando assim qualquer problema nas vias respiratórias. Não exagerar em saídas pode ser uma boa opção.