Os nove penteados para cabelos longos com os quais Shakira sempre arrasa

Shakira não só é uma excelente cantora, compositora e dançarina, mas também é um ícone da moda e reflete isso em cada show, tapete vermelho, prêmios ou eventos aos quais ela comparece.

Seu cabelo longo é sua marca registrada e tem permitido que ela use diferentes penteados que ninguém pode dizer que não ficam maravilhosos nela.

Desde que começou sua nova vida em Miami, Shakira está com o cabelo mais longo do que nunca. Durante esses meses, a artista colombiana tem mostrado como aproveitar ao máximo o cabelo XXL.

Um dos seus favoritos é, sem dúvida alguma, a cabelo estilo sereia, com ondas marcadas e a risca ao meio.

Aqui estão alguns looks com os quais ela tem causado furor nos eventos:

Extra liso

Não é um dos penteados que ela costuma usar com mais frequência; no entanto, quando o faz, é um sucesso. Seja para ir a um desfile de moda, atuar em um videoclipe ou assistir a uma partida de basquete, Shakira aposta em uma longa cabeleira extra lisa com um acabamento muito polido e brilhante.

Diva da música

Com esse penteado, ela foi receber seu prêmio de Mulher do Ano entregue pela revista Billboard. Shakira causou sensação com seu mini vestido preto e exibiu seus cabelos com lindas ondas abertas das raízes até as pontas.

Rabo de cavalo alto e liso

A artista colombiana enviou muitas mensagens com sua música ‘TQG’ ao lado de Karol G. Através de seus estilos, penteados e maquiagens, a barranquillera mostrou ser uma artista camaleônica. Especialmente comentado foi o momento em que ela usa um vestido de látex azul extremamente justo e um rabo de cavalo XXL, deixando algumas mechas soltas para dar aquele toque elegante e sofisticado.

Tranças mais audaciosas

Arriscar e ganhar parece ter se tornado o lema da cantora nesta nova fase musical. Para o videoclipe de ‘El Jefe’, que ela fez junto com o grupo mexicano Fuerza Regida, Shakira vestiu uma camisa e calças de couro vermelhas e um chapéu combinando, embora o que mais chamou a atenção foram suas extensões de cabelo com tranças incríveis de cores muito cacheadas.

Cabelo de um lado

Em várias ocasiões, ela opta por penteados semi-presos. A intérprete de sucessos como ‘Acróstico’, ‘Copa Vacía’ ou ‘Bzrp music sessions, vol. 53′, levou seus cachos naturais no MTV Video Music Awards, que ocorreram no mês passado em Newark. Shakira penteou toda a sua cabeleira para um lado, prendendo-a com algum tipo de acessório para que ficasse fixa durante toda a noite.

Ondas Hollywood

Para sua estreia em Cannes em 2022, a colombiana causou furor no tapete vermelho com seu look mais glamoroso. Transformada em uma verdadeira diva, exibiu sua figura com um vestido preto sugestivo e luvas semitransparentes, além de seus cabelos longos com uma risca de lado e ondas estilo Hollywood.

Semipreso

A chave dos penteados que mais fazem sucesso em Shakira é o volume. A cantora tem muito cabelo, e por isso, esse tipo de penteados a favorece tanto. Durante sua participação no programa ‘Dancing With Myself’ da televisão norte-americana, ela usou looks muito favoráveis, como o penteado preso com um meio rabo de cavalo alto e o cabelo com ondas bem marcadas.

O seu complemento favorito

O acessório que predomina nos trajes de Shakira são os bonés, chapéus e gorros que a intérprete de ‘Te felicito’ e ‘Monotonía’ usa especialmente no seu dia a dia. Nas suas redes sociais, também é comum vê-la exibindo a incrível coleção que possui com diferentes cores, estampas e tecidos.