Nem pense em usá-los! 4 tipos de sapatos que nunca devem ser usados com jeans

Nem pense em usá-los! 4 tipos de sapatos que você nunca deve usar com jeans

Das roupas mais confortáveis e que salvam qualquer mulher em momentos de aperto estão as calças jeans. São versáteis porque podem ser usadas com qualquer outra peça de roupa ou acessório.

No entanto, é preciso ter muito cuidado, pois nem sempre combinam bem com certos tipos de sapatos; isso é semelhante ao que acontece com vestidos e saias, por exemplo, você nunca poderá usar sapatos baixos com uma saia curta, pois as pernas dariam a impressão de ter um comprimento desproporcional ao seu corpo.

Existem algumas regras que não devemos ignorar quando se trata de combinar jeans e o tipo de sapato, especialmente para mulheres de estatura baixa que precisam de ajustes para parecerem um pouco mais altas.

Essas recomendações que mostramos a seguir são para que você saiba quais são os sapatos que nunca deve usar com calças jeans:

As calças slouchy não combinam com botas

Este tipo de calças foram a sensação do verão, especialmente porque eram usadas com sandálias, mules ou sapatilhas para mostrar os tornozelos e dar a ilusão de pernas mais finas. No entanto, quando algumas famosas as combinaram com botas, o resultado foi terrível, pois encurtava as pernas.

Não aos tênis com jeans boca de sino

As barras destas calças foram desenhados para serem usados com plataformas e não menos. Além disso, se usar com sapatos baixos, te farão parecer mais baixa e terá problemas ao caminhar, porque vai pisar constantemente.

As calças skinny e as botas até o joelho não são uma boa ideia

Talvez algumas modelos tenham usado, mas temos que entender: em primeiro lugar, elas ficam bem porque têm pernas quilométricas, então não podemos esperar que fiquem iguais nas demais mulheres. E em segundo lugar, ao usá-las, visualmente as pernas parecem mais curtas, o que faz com que a atenção se concentre nas coxas, que parecem mais largas do que o normal.

As calças cropped não foram feitas para botas

Se o que você está procurando é alongar as pernas, então desista dessa combinação. Mas se mesmo assim você quiser tentar, então certifique-se de que as botas sejam altas o suficiente para cobrir o tornozelo.