É elegante! Sapatos sem salto são tendência para 2024

Lembra dos sapatos sem salto? Durante os anos 90 e início dos anos 2000, eles foram uma sensação, algo que se repete atualmente com saias de ganga, jeans, calções e outros peças que ficam perfeitas.

Conforme indica a Vogue, “por muito tempo, eles foram exclusivos de vestidos luxuosos, alfaiataria ou trajes clássicos, no entanto, eles adquiriram um significado muito mais versátil e, acima de tudo, moderno”.

Como usar os sapatos sem salto?

Bem, se você foi chamado(a) atenção novamente, deve saber que os sapatos sem salto trazem toda a elegância de um sapato clássico, mas com a frescura do calçado de verão, por isso podemos nos atrever a ser mais casuais e irreverentes.

São confortáveis, frescos e ao mesmo tempo muito elegantes, por isso praticamente não há nenhuma peça proibida para combiná-los. Por exemplo, você pode usar um vestido preto clássico e adicionar um par deste calçado para seguir a máxima de que menos é mais.

Além disso, as influencers de moda nos incentivam a usá-los com nossos jeans ou saia de ganga favorita em nosso armário. Eles elevam o que seria um look comum se usarmos tênis brancos, transformando o visual em uma opção mais versátil para ir trabalhar, participar de uma reunião de negócios ou jantar.

Em termos formais, os sapatos sem salto ficam muito bem com ternos, casacos e blazers, no entanto, é preciso considerar o comprimento da peça inferior: ela não pode ter centímetros a mais, pois isso tiraria completamente o charme do detalhe nos pés. Tente que eles cheguem aos seus tornozelos, assim você também parecerá mais alta.

O resto é feito pela criatividade, porque as estampas não estão excluídas das tendências da primavera-verão 2024. Pelo contrário, você pode fazer com que os sapatos sem salto sejam os protagonistas do visual com suas cores e formas.