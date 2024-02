Como adotar o estilo ‘ladylike’ que rivaliza com o ‘coquete’? É elegante e para mulheres maduras

Nas redes sociais, o estilo ‘coquete’, uma estética feminina e delicada para mulheres, está cada vez mais em crescimento, mas agora está sendo competido pelo ‘ladylike’.

Pois sim, já não teremos apenas uma única forma de nos vestir para estar na moda, mas o melhor de tudo é que isso proporciona uma aparência mais madura e versátil para mulheres de todos os tipos.

Como adotar o estilo ‘ladylike’?

“Se nos ativermos ao termo de maneira literal, ladylike se traduz como ‘vestir-se como uma dama’. Podemos dizer que esse estilo exalta a sofisticação através de roupas delicadas e ultrafemininas”, define Telva a respeito.

É evidente que isto está sujeito à interpretação, personalidade e estilo de cada um, mas os especialistas compartilham algumas dicas para nos aproximarmos mais do estilo ladylike.

Por exemplo, uma combinação que fica fenomenal é combinar suéteres com saias, para criar um equilíbrio entre looks frescos e elegantes. Seja em monocromático ou com estampas, ficará fabuloso para mulheres de todas as idades, sem distinção.

Uma peça muito ladylike que não pode faltar no seu guarda-roupa são as blusas de seda, ou materiais similares, com laço no pescoço, babados ou mangas bufantes. Elas são românticas e embora muitos acreditem que saturam o look, na realidade elas se tornam protagonistas para um aspecto clássico.

Entre as peças com estilo ladylike, também se destacam os vestidos de decote bardot, que são sempre peças sóbrias e até minimalistas. As cores preferidas são os tons pastel, branco, bege, nude, marrom e similares, que nos fazem parecer mais jovens.

"Realçar a figura feminina é um dos elementos associados à estética ladylike, em alusão à moda dos anos 50. Daí a importância de realçar a cintura com o objetivo de conseguir a chamada silhueta de ampulheta", aponta a mesma fonte, levando-nos a resgatar as saias lápis.