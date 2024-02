As mensagens do tarot que chegam para todos os signos do zodíaco neste primeiro sábado do mês

Áries

Será uma semana com algumas dificuldades a nível profissional que, por mais difíceis que sejam, não poderás sentir-te inseguro ou ansioso porque as resolverás desde que tenhas a melhor atitude. Com o seu parceiro existem algumas diferenças que com uma conversa virarão a página. Busque intimidade e movimente energias com amor e paixão.

Touro

Tudo tem solução e com uma atitude positiva tudo pode ser alcançado. Não fique angustiado ou sobrecarregado, o que acontece é temporário. O tarot também indica que o equilíbrio e a harmonia chegam à sua vida amorosa e é porque vocês dois entenderam que a comunicação é o mais importante no relacionamento. Desfrute do amor e da reconciliação.

Gêmeos

Se os negócios estão estagnados ou não vão bem, não se deixe levar por essa energia. Vire a página, busque novas estratégias para enfrentá-los e trabalhe duro para avançar no que for necessário. A inquietação e os impulsos também estão causando problemas para você com seu parceiro e isso não é justo. Então sacuda o que é ruim e comece de novo.

Câncer

Uma mudança inesperada ocorre em sua vida a nível profissional, aceite-a com calma porque, mesmo que no início seja difícil se adaptar, com o passar do tempo você perceberá que foi a melhor decisão. Deixe os caprichos de lado e concentre-se em si mesmo. Aquela relação que fica no passado para que coisas novas entrem na sua vida.

Leão

Momento em que você celebrará seus triunfos em grande estilo. O tarot indica bons presságios, celebrações familiares e encontros com entes queridos. Também avisa que o noivado de um casal está próximo, então prepare-se porque serão alguns dias de notícias muito boas.

Virgem

Você está enfrentando algumas perdas no trabalho, mas sua intuição e as estratégias que você propõe farão com que tudo melhore nos próximos dias. O tarot informa que você encontrará pessoas poderosas que o ajudarão em alguns projetos. Você também será o protetor de seus entes queridos que precisam de você neste momento.

Libra

O momento em que você precisa refletir que há coisas do passado que deve descartar porque isso não lhe permite seguir em frente. O tarot faz um aviso de que existem decisões que você deve pensar com muito cuidado para executar. Você não está sozinho, seu parceiro estará lá para apoiá-lo em tudo.

Escorpião

Na medida em que a sua atitude for negativa, nessa medida você não avançará. Mude seu pensamento, reflita sobre o que não está certo e busque corrigir os erros. O tarot conta que o relacionamento do casal passa por um momento ruim, mas ambos devem fazer a sua parte para superar as diferenças.

Sagitário

Você está trabalhando há semanas em um projeto que lhe rendeu cabelos verdes e grisalhos, então prepare-se porque nos próximos dias você verá os frutos de tanto esforço. O tarot avisa que você deve ser generoso com seus entes queridos, eles também precisam de você. Seu parceiro pede que você dedique um tempo a ele, então é hora de ativar a paixão.

Capricórnio

Assuma que há erros a corrigir e entenda que qualquer que seja a decisão que você tome e arraste os outros, é estritamente necessário manter-se à tona. O tarot avisa que o caminho que você está trilhando não é o melhor e que você deve ter uma atitude diferente diante da vida.

Aquário

Alguém com autoridade entra em sua vida para lhe ensinar os passos a seguir para assumir a liderança empresarial. Não leve a mal se houver dureza em suas palavras, pelo contrário, pergunte, aproveite, tire tudo que puder para crescer profissionalmente. Você deve tomar uma decisão muito importante com seu parceiro, conversar, buscar a reconciliação para poder seguir em frente.

Peixes

Você tem uma vida nova, com muitas mudanças positivas e não as vê porque está determinado a ver o lado negativo de tudo. As oportunidades são muitas, basta sair e procurá-las. O tarot avisa que o amor está muito próximo, mas que sua atitude não permite que ele se consolide.

Com informações do site Nueva Mujer