Microtraições das quais você poderia ser vítima ‘sem perceber’ se seu parceiro for um narcisista

Todos sabemos que uma traição dói profundamente, especialmente quando vem de um parceiro a quem você deu seu coração e mostrou seu lado mais vulnerável. No entanto, existem comportamentos tóxicos que se enquadram na categoria de ‘traição’ e podem passar despercebidos, mas afetar em doses pequenas até se tornar algo insustentável.

As chamadas microtraições são transgressões aparentemente ‘menores’ que podem acumular-se ao longo do tempo até se tornarem sinais de alerta importantes. Isso é especialmente comum quando você está em um relacionamento com um narcisista, alguém com um senso inflado de sua própria importância que, ao se sentir superior, buscará formas de minimizá-lo.

Sinais de microtraições no seu relacionamento que você não deve ignorar

Gaslight

Embora não haja nada de menor no gaslighting, da primeira vez que acontece pode passar despercebido. O narcisista pode fingir que não disse algo que realmente disse ou fazer um comentário que te insulte ou te acuse ‘brincando’ de algo que você não fez. Quando você chamar a atenção deles para isso, é possível que finjam que não quiseram dizer nada com aquilo e que você está exagerando, o que te levará a se sentir confusa. Ao te testarem com esses comentários cruéis ‘menores’ disfarçados de piadas ou negações da realidade, eles estão descobrindo até onde podem ir para te enganar.

Casal Preste atenção aos sinais de uma microtraição (Freepik)

O microabandono

Um ‘microabandono’ ocorre quando eles desaparecem durante o tempo em que normalmente estariam disponíveis para você. Eles podem até fazer isso por um período significativo, como quando você está doente ou expressa que precisa saber deles. Seja deixando você em vista ou não estando lá para você de alguma forma, eles voltarão com uma desculpa que você acabará acreditando porque é a primeira vezes que isso acontece, ou de vez em quando.

Não se alegrar por você quando você compartilha notícias positivas

Os narcisistas minimizam e diminuem o valor da sua felicidade. Embora possam ter celebrado as suas conquistas no início, logo começam a emitir desprezos velados para te desestabilizar. Eles podem fazer isso com comentários passivo-agressivos que diminuem a sua alegria, infundem medo ou encontram supostos defeitos. Muitas vezes, isso pode passar despercebido pela própria insegurança que eles te provocam e como te fazem acreditar que o que o que alcançõu ‘não é grande coisa’ apesar do seu esforço.

Casal Preste atenção aos sinais de uma microtraição (Freepik)

Tentam provocar ciúmes

As pesquisas indicam que os narcisistas tentam provocar ciúmes em seus parceiros para obter uma sensação de poder e controle. O narcisista buscará provocar você enquanto observa sua reação. Eles podem mencionar uma colega de trabalho com quem almoçaram ou uma ex que envia mensagens de texto, pegando-os de surpresa. Eles fazem isso para avaliar quanto controle podem ter sobre suas emoções e testar o relacionamento para ver o quão disposta você está a ‘competir’ por sua atenção.

Parar de te reconhecer e elogiar

Isso acontece quando houve uma constante chuva de elogios e reconhecimento em relação às suas qualidades e conquistas e, de repente, eles param de fazê-lo, fazendo com que você se sinta inválida ou insuficiente. Isso ocorre porque, sem perceber, um narcisista condiciona você a esperar esses comentários positivos sobre você e quando eles param, isso se torna uma pequena traição em relação ao que você já esperava.