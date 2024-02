O que é saúde ocupacional e por que é tão importante?

A saúde ocupacional está se tornando cada vez mais importante nos ambientes de trabalho e se torna fundamental para empresas de certa magnitude. Ao aplicá-la corretamente, é possível criar ambientes mais seguros, produtivos e agradáveis para os trabalhadores das empresas. Mas, você sabe em que consiste e por que é tão essencial atualmente?

O que é saúde ocupacional?

Conforme indicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a saúde ocupacional pode ser definida como uma "atividade que promove a proteção da saúde das pessoas ativas, tentando controlar os acidentes e doenças causados pelo trabalho e reduzindo as condições de risco".

Em alguns casos, pode haver confusão com as atividades de prevenção de riscos, mas estamos falando de algo muito mais profundo. Trata-se de promover o bem-estar dos trabalhadores em geral e também evitar as consequências negativas de certos cargos, como doenças ou acidentes.

Por que é tão importante?

Sua importância reside no forte impacto que é capaz de ter sobre o trabalhador a partir de diferentes perspectivas. Ao empregar boas práticas de saúde ocupacional, é possível melhorar seu nível de satisfação, proteger sua saúde tanto mental como física e criar um ambiente mais motivador.

Como consequência, pode-se perceber um menor índice de absenteísmo no trabalho, maior desempenho e um aumento do bem-estar da empresa. Evita a perda de talentos e melhora as condições da equipe.

Como se faz um plano de segurança e saúde ocupacional?

Elaborar um plano de segurança e saúde ocupacional é algo complexo, por isso as empresas buscam pessoal qualificado capaz de realizá-lo com sucesso. A estrutura comumente utilizada para isso é a seguinte:

● Identificação de riscos e necessidades

● Avaliação da situação atual

● Implementação de medidas de controle

● Estabelecimento de um plano efetivo de supervisão

● Criação de relatórios

● Revisão, análise e atualização do plano de segurança

Quais especializações você tem?

Entre as Mestrados em Engenharia e Tecnologia, você pode encontrar formações específicas para atuar como especialista em saúde ocupacional, uma expertise que é cada vez mais valorizada nesses ambientes. Após a conclusão da formação, cada profissional pode se especializar em áreas diferentes, que são as seguintes:

● Segurança no trabalho

● Higiene industrial

● Ergonomia e Psicossociologia Aplicada

● Auditoria interna

Empregabilidade em Segurança e Saúde Ocupacional no Equador

Apostar em uma formação nessa área não será apenas uma experiência enriquecedora e que permita ajudar as equipes, melhorar o desempenho das empresas e aumentar a satisfação dos funcionários: também é uma excelente oportunidade de trabalho.

Os dados são claros atualmente. No Equador, atualmente, há uma 94,0% de empregabilidade para aqueles perfis formados em Segurança e Saúde Ocupacional, muito superior aos que apenas se formaram em engenharia e quase chegando ao pleno emprego.