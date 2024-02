‘Cozy blonde’: o tom de cabelo loiro para morenas que está de volta em 2024 e já é usada por famosas como Rihanna

Quem diz que a tintura loira não combina com as morenas está completamente enganado, ou ainda não viu a tendência em crescimento do cozy blonde, que já é usado por celebridades como Rihanna.

É uma mistura de loiro tradicional com tons acinzentados que parece bastante moderno e não é exagerado, o que o torna perfeito para aqueles que procuram sair da zona de conforto, mas sem ser muito ousados.

Como fica o ‘cozy blonde’, a cor de cabelo loiro ideal para morenas em 2024?

De acordo com a Glamour, o nome ‘cozy blonde’ significa literalmente que é uma tonalidade mais terrosa do que luminosa e vibrante. Apesar disso, não sacrifica o brilho. Graças às suas tonalidades mais baixas e à colocação estratégica de tons mais claros, essa tintura nos garante um cabelo bonito”, explica a mesma fonte.

Na verdade, outras celebridades também já experimentaram, como por exemplo, Kim Kardashian, Emma Stone, Camila Cabello, Hailee Steinfeld e mais.

O ‘cozy blonde’ começou a se tornar mais popular em 2021 e, desde então, sua popularidade tem crescido até se tornar um clássico indispensável para todas as mulheres neste 2024.

Fica muito bem em cabelos longos ou curtos, lisos ou ondulados. Uma grande vantagem para muitas mulheres morenas que optam por essa gama de tintura loira é que não precisam descolorir porque a cor pega sem maiores problemas, embora isso possa não ser o seu caso.

“Trata-se de uma cor natural ideal para aquelas que desejam parecer com mechas loiras, mas não têm essa cor como base, sem gerar uma mudança tão marcante, radical ou que pareça artificial. Este último aspecto é fundamental para não destoar ou sobrecarregar o nosso visual. Se você é uma morena quente, opte por tons de loiro champanhe ou tons de mel.”