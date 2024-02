As revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes neste primeiro dia de fevereiro.

SAGITÁRIO

Você está trabalhando há semanas em um projeto que lhe rendeu cabelos verdes e grisalhos, então prepare-se porque nos próximos dias você verá os frutos de tanto esforço. A Lua do Lobo com sua energia fará com que você sinta um grande alívio, pois as dívidas que você sentia que estavam te consumindo, você poderá saldar com facilidade. Seu parceiro pede que você dedique um tempo a ele, então é hora de ativar a paixão.

CAPRICÓRNIO

Assuma que há erros a corrigir e entenda que qualquer que seja a decisão que você tome e arraste os outros, é estritamente necessário manter-se à tona. O tarot avisa que o caminho que você está trilhando não é o melhor e que você deve ter uma atitude diferente diante da vida. A Lua do Lobo com sua energia leva você a se apoiar na família e no companheiro, eles serão seus grandes aliados.

AQUÁRIO

Apesar das catástrofes que geralmente ocorrem no início do ano, todos os anos, o seu entusiasmo não diminui. Tem uma sensação de leveza, caminha rápido, a fumaça do tédio não o contamina, os dias passam rápido, não são eternos. Sua boa disposição começará a dar frutos. Será motivo de congratulações por ter feito um bom trabalho.

PEIXES

Deixe as janelas e portas abertas para que a luz entre e o ar limpe os espaços, um ar novo. Acenda velas de todas as cores para manter a conexão entre o céu e a terra e use incenso, o cheiro do incenso, que abre a mente para experiências sensoriais nas quais a divindade é sentida. Os rituais do início do ano continuam válidos.

