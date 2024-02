As revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião neste primeiro dia de fevereiro.

LEÃO

De acordo com o tarot, em seu trabalho você tem razão em pedir que lhe sejam fornecidas todas as informações. Estão faltando peças do quebra-cabeça. Seguem-se meias verdades, conforme apropriado, e apresentações disfarçadas. O engano se perpetua como uma norma que encobre a realidade e confunde muitos que tateiam. Você tem o direito de saber o que está acontecendo.

VIRGEM

A sua ideia de progresso não é cidades populosas onde as pessoas vivem como formigas, em edifícios enormes, de parede a parede; cidades de cimento, repletas de shopping centers. Versões com trânsito infernal, poluição e caravanas que vão e vêm. Além disso, existem os robôs que substituem os seres humanos. Essa não é a ideia de progresso.

LIBRA

Reclama porque os outros não prestam atenção às suas observações. Às vezes, seus interlocutores estão focados em outros assuntos. Outras vezes consideram que você diz a mesma coisa repetidamente, é muito repetitivo. Ultimamente não tem se expressado com clareza, tem andado por aí. Em suma, tem sido muito diplomático, não toma posições.

ESCORPIÃO

Mude seu pensamento, reflita sobre o que não está certo e busque corrigir os erros. A Lua Cheia pede que você se concentre em encontrar soluções para que possa ficar calmo e em harmonia consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. O tarot conta que o relacionamento do casal passa por um momento ruim, mas ambos devem fazer a sua parte para superar as diferenças.

Com informações do site El Espectador