5 cores que as pessoas ricas nunca usam nas roupas e que você nunca deve usar Com roupas coloridas é preciso ter moderação (Foto: Pinterest)

Assim como existem milionários egocêntricos que adoram exibir o luxo e, além disso, abusam das cores para se destacar, existem outros que preferem a discrição, a elegância e a sofisticação para parecerem pessoas de autoridade ou confiabilidade.

De acordo com a revista GQ, dentro da tendência do luxo silencioso, há muitas coisas que você deve considerar, como o material com o qual cada peça de roupa que você usa é feita, a forma como são construídas, as combinações corretas e também a cor.

A cor tem muitos significados e pode fazer alguém parecer muito mais atraente, jovem, intelectual, ou totalmente o contrário, razão pela qual é importante saber escolher.

A seguir, mostramos as cores que os milionários não usam em suas roupas:

Cores néon ou chamativas

As cores neon são muito chamativas e definitivamente não têm um estilo profissional, sério ou formal. E não é que os milionários usam apenas roupas formais, mas mesmo em seus looks casuais tentam manter um certo grau de elegância e refinamento.

Para cores tão chamativas entre as pessoas elegantes não há espaço, a menos que seja na forma de pequenos detalhes que não roubem o protagonismo da pessoa ou do restante das peças que são usadas.

Peças com muitas cores

Os looks monocromáticos são clássicos e raramente falham, mas isso não significa que você só possa se vestir de uma cor ao mesmo tempo. Assim como com as cores neon, é preciso praticar a moderação, o que neste caso significa evitar usar todas as cores que existem em um único look.

Por exemplo, se a camisa tiver muitas cores, o resto do seu look deve apresentar cores similares ou complementares, o mesmo se você for usar uma calça com alguma estampa ou detalhe colorido.

Não há uma regra exata, mas aqui se aplica o ditado ‘menos é mais’, assim você pode evitar que a única coisa que os outros notem quando te veem seja a quantidade exagerada de cores diferentes que você está usando.

Cores desbotadas

É um fato que as roupas podem perder sua cor devido ao uso e às lavagens, e isso faz com que elas pareçam mais velhas, desgastadas e usadas, o que não ajuda a criar uma aparência cara ou luxuosa.

É permitido usar jeans, camisetas, moletons e roupas muito casuais, desde que estejam em boas condições. E o mesmo acontece com roupas formais ou para ir ao escritório, elas vão ficar muito melhores se você cuidar delas e tentar mantê-las como quando as comprou.

Cores que não funcionam com o seu tom de pele e cabelo

Não apenas existem estilos ou cortes de roupa que são mais favorecedores para certos tipos de corpo, também existem cores que funcionam melhor com certos tons de pele e cabelo, pois ajudam a parecer mais acordado, fresco, jovem e mais atraente. Também evita que com algumas cores sua pele pareça pálida, sem vida e até mesmo pode te fazer parecer mais velho.

Cores antiquadas

Você não vai ver os milionários seguindo todas as tendências de temporada, mas você pode vê-los renovando seu guarda-roupa de tempos em tempos, para ter certeza de que as peças que eles têm estão modernas e atuais.

Só é preciso retirar peças com cortes que já não são usados, também é necessário eliminar as cores que deixaram de estar na moda e que não são clássicas.

Existem cores que você sempre deve ter, como azul marinho, preto, branco ou verde militar, mas há outras que vale a pena analisar a cada temporada para decidir se é melhor se livrar delas, ou pelo menos guardá-las por um tempo até que seja a hora de usá-las novamente.