As revelações do tarot que chegam para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça, 23 de janeiro

As mensagens do tarot que chegam para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça, 23 de janeiro.

Sagitário

Sua carta no horóscopo do tarot desta semana é “O Mágico”, que anuncia grandes oportunidades para brilhar e alcançar seus objetivos, pois é hora de você deixar seus medos e limitações para trás para sair e conquistar o mundo. Esta carta recomenda que você não confunda amor com sexo, é importante que você defina bem o que deseja para sua vida amorosa. Seus números mágicos são 10 e 14, e para que a abundância entre em sua vida você deve usar as cores verde e vermelho .

Capricórnio

Hoje é o seu dia de sorte, você terá muita energia e criatividade para realizar seus projetos. Seus números mágicos são 04 e 25, e suas cores da sorte são vermelho e amarelo. A carta “Temperança” do horóscopo do tarot anuncia uma semana de grandes oportunidades para assumir o controle da sua vida e começar a desenhar o que deseja para este ano.

Aquário

A carta “O Mundo” do horóscopo do tarot anuncia uma semana de grandes oportunidades para avançar em seus planos e deixar as inseguranças para trás. É hora de fortalecer sua força interior e seu poder de convicção. Recomendo fazer uma viagem para comemorar seu aniversário, isso vai te ajudar a renovar energias positivas. Quarta-feira será seu dia de sorte, você terá muita energia e criatividade para realizar seus projetos. Seus números mágicos são 06 e 23, e suas cores da sorte são o verde e o vermelho.

Peixes

A carta “A Carruagem” do horóscopo do taroit anuncia uma semana de grandes oportunidades para se amar mais e não deixar que outras pessoas influenciem o seu humor. É importante que você não desista de nada nem de ninguém. A recomendação é que você aceite uma nova proposta de emprego porque será ótima para você. Seus números mágicos desta semana são 03 e 21, e suas cores da sorte são laranja e vermelho.

Com informações do site Nueva Mujer