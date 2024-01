As revelações do tarot que chegam para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta terça, 23 de janeiro

As previsões do tarot que chegam para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta terça, 23 de janeiro.

Áries

Esta semana, a carta do tarot “O Sol” vai te guiar e te dizer que, sem dúvida, serão alguns dias de estar com novos projetos de trabalho e com uma energia muito boa ao seu redor, basta cuidar inveja, porque ultimamente todo mundo presta atenção no que você faz e no que você tem. Seu melhor dia é quarta-feira; Seus números da sorte são 07 e 33, e sua cor da sorte é o azul profundo.

Touro

Você obteve a carta “O Louco” no horóscopo do tarot, então é a sua hora de crescer financeiramente, não pare por nada nem por ninguém porque é a sua hora de ser ótimo no que faz, então não peça conselhos, siga o seu intuição, que te fará vencer. Seus números mágicos são 13 e 17, e suas cores de abundância são o vermelho e o amarelo.

Gêmeos

No tarot você obteve a carta “A Torre” , o que implica que é hora de você melhorar em tudo o que tem a ver com o seu trabalho. Encontre uma especialização ou saiba mais, pois isso o ajudará no seu futuro. Esta carta também indica que você está no momento de tomar decisões com seu parceiro romântico: ou fica ou vai. Seus números mágicos são 05 e 16; Suas cores são o verde e o branco, e seu melhor dia é a quinta-feira.

Câncer

Você obteve a carta “Ás de Ouros” no horóscopo do tarot, que indica que é hora de ter o dinheiro necessário para tornar seus planos realidade. A carta também indica que você receberá um novo emprego com um salário melhor e que receberá um dinheiro que não esperava. Seu melhor dia é segunda-feira. Seus dias mágicos são os dias 15 e 18, e suas cores são o dourado e o vermelho.

