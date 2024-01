A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Sagitário – Carta do Juízo final

Cuidado para não se deslumbrar com a juventude e esquecer que a sabedoria e estabilidade também é bela. Não desmereça o local em que você chegou.

Capricórnio – Carta da Imperatriz

Prepare-se e tente se precaver de atrasos e maus entendidos, especialmente em projetos e trabalho. Seja atento e perceptivo.

Aquário – Carta da Justiça

A rigidez pode dar problemas e fazer tomar decisões equivocadas. Seja mais flexível e aberto para seguir um caminho positivo.

Peixes – Carta da Força

Momento e ter calma e coragem para enfrentar a verdade. Evite se colocar em risco com atitudes impulsivas se deseja algo duradouro, pois pode sair perdendo ao perder o controle.