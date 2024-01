A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Leão – Carta da Torre

Cuidado para que suas atitudes não façam alguém perder a confiança ou fique atento com quem já não merece credibilidade.

Virgem – Carta do Carro

A vida amorosa pode mudar para melhor, mas é necessário abrir a mente e entender que a relação é um equilíbrio no qual ambos devem estar satisfeitos e não apenas um deles.

Libra – Carta da Sacerdotisa

Compreenda que os momentos de dúvidas e de novas informações ou vontades são os que geram mudanças importantes. Não tema mais as transformações!

Escorpião – Carta da Morte

A vida é mudança, morte e renascimento. Organize o que quer levar e o que pode partir e não tema mais novos horizontes.