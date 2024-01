5 dicas para cuidar das unhas: são simples e ajudam a mantê-las fortes

Cuidado com as unhas no frio (Pexels)

Nossas unhas frequentemente estão expostas a muitas condições adversas no dia a dia. No entanto, quando a temporada de frio chega, elas enfrentam desafios extras que afetam sua saúde e aparência.

As temperaturas baixas, a diminuição da umidade e as mudanças nos nossos hábitos deixam nossas mãos expostas a sofrer danos que as deixam extremamente frágeis e também secas.

As dicas para cuidar das unhas

No entanto, existem algumas medidas simples que podemos adotar para manter as unhas saudáveis e fortes quando. Se você quer conhecê-las, continue lendo para descobrir cinco, de acordo com ‘Quién’.

Hidrate regularmente

O ar frio e seco pode causar muita secura nas unhas e cutículas. Por isso, é importante hidratá-las com cremes e óleos especiais para cutículas.

Caso não tenha nenhum desses produtos, aplique óleo de coco ou de amêndoa nas mãos. Dessa forma, você sempre conseguirá mantê-las mais macias.

Evite substâncias agressivas

O contato com produtos químicos fortes ou detergentes agressivos enfraquece muito as unhas. Por isso, sempre que possível, limite a exposição delas a esse tipo de substâncias.

Uma forma de fazer isso é usar luvas plásticas quando precisar realizar alguma tarefa doméstica. Dessa forma, você poderá protegê-las de potenciais danos.

Use luvas ao ar livre

O clima gelado pode fazer com que as unhas percam umidade, o que as torna propensas à fragilidade e quebras. Por isso, é importante usar luvas, especialmente ao sair ao ar livre.

O uso desta peça de roupa funciona como uma espécie de barreira protetora que impede que o frio acabe por retirar a hidratação natural das suas unhas e da pele ao redor delas.

Lixe e corte suas unhas corretamente

Embora ter unhas longas seja divertido, é preciso colocá-las de lado durante o inverno. Nesta época, o melhor é mantê-las curtas e muito bem lixadas para evitar qualquer possível quebra.

Para conseguir isso, é aconselhável usar uma lima suave e fazer o movimento em uma única direção para evitar a formação de lascas e danos nas unhas.

Use fortalecedores de unhas

Na sua próxima manicure, seja em casa ou no salão de beleza, use tratamentos fortalecedores para unhas com ingredientes nutritivos para fortalecê-las, evitar ressecamento e quebra.