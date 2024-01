Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Cartas 10 e 20

Cuidado para não se colocar em caminhos complicados onde só colherá problema e dificuldade. Fique atento aos sinais vermelhos.

Touro – 33 e 23

Tem gente chegando em sua vida e com boa intenção. Saiba quem pode ou não ser colocado para dentro de casa e no seu ritmo faça isso com confiança.

Gêmeos – Cartas 14 e 8

Uma surpresa para movimentar o coração e o romance. Isso pode se tornar um grande amor, mas é preciso que você queira.

Câncer – Cartas 17 e 32

O equilíbrio interno e no lar é valioso. Você sabe disso, mas esquece bastante. Lembre-se que apenas você é o responsável sobre isso.