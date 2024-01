Estilo Coquete: famosas que se uniram a essa nova tendência de moda

A nova tendência da moda que começou a surgir no final de 2023 está ganhando força neste novo ano. Mas, do que se trata? Continue lendo, pois revelaremos todos os detalhes para que você possa usá-la com estilo!

O Estilo Coquete, principalmente, trata de realçar o ‘girly’, ou seja, os detalhes que destacam o feminino. É assim que os looks podem incluir laços cor-de-rosa, vestidos de renda, pequenas figuras estampadas que representam ternura, sapatos de bailarina de ballet e no cabelo você pode usá-lo com tranças, rabos de cavalo ou cabelo solto com laços e pequenas flores.

Lembre-se de que o estilo Coquete é pura delicadeza e feminilidade, destacando cores pastel. Esqueça o balletcore e o barbiecore, e junte-se a essa corrente romântica que conquistou as redes sociais! E é justamente no TikTok, Pinterest e Instagram que imagens e vídeos se tornaram virais, ensinando como conseguir o estilo Coquete.

Elas são as celebridades que se deixaram seduzir

Florence Pugh Getty Images

Lana Del Rey Getty Images

Sydney Sweeney Getty Images

Taylor Swift Pinterest

Zendaya Maree Stoermer Coleman Pinterest

Elas são as famosas que brilham no tapete vermelho e em outros eventos, capturando a atenção de todos. Além disso, aproveitam cada oportunidade para surpreender seus seguidores e a crítica de moda com transformações notáveis em seus estilos.

Dicas para evitar infantilizar seu estilo:

1. Escolha peças de roupa mais maduras e sofisticadas. Evite estampas infantis ou personagens de desenhos animados.

2. Opte por cores mais neutras e sóbrias, em vez de tons vibrantes e chamativos.

3. Evite usar acessórios infantis, como laços grandes ou tiaras com desenhos infantis.

4. Prefira sapatos mais elegantes e adultos, em vez de tênis ou sapatos de personagens.

5. Equilibre o seu look com peças mais estruturadas e clássicas, em vez de roupas muito soltas ou com babados.

6. Escolha maquiagem mais discreta e natural, evitando cores muito chamativas ou brilhos excessivos.

7. Use cabelos mais arrumados e penteados, em vez de estilos despojados ou infantis.

8. Evite carregar bolsas ou mochilas com estampas infantis, opte por modelos mais elegantes e sofisticados.

9. Preste atenção aos detalhes, como unhas bem cuidadas e joias mais refinadas.

10. Tenha confiança no seu estilo e não se preocupe em seguir tendências infantis. Seja autêntica e escolha o que te faz sentir mais adulta e elegante.

Não se esqueça de que a ideia é destacar o feminino e o delicado, mas sem cair na infantilização. Aqui estão algumas dicas para evitá-la:

Vestir com um estilo coquete sem cair na infantilização pode ser uma verdadeira arte. Aqui estão algumas dicas para conseguir isso:

Primeiro, equilibre as cores pastel com cores mais neutras e maduras. Combinar tons suaves com brancos, cremes ou cinzas pode dar um toque mais adulto ao seu visual.

Adicione toques de renda sutis, evitando excessos e também procure por detalhes delicados em blusas, vestidos ou acessórios.

Selecione silhuetas elegantes e estruturadas, como vestidos com cortes clássicos, saias de comprimento moderado e blusas bem desenhadas, que podem manter a feminilidade sem dar a impressão de estar vestida de forma muito juvenil.

Use acessórios que completem seu estilo Coquete, mas escolha aqueles que sejam mais refinados. Evite acessórios muito infantis e procure peças que tragam um toque de sofisticação.

Uma maquiagem mais elaborada e um penteado cuidadoso podem transformar completamente sua aparência. Opte por looks mais refinados em vez de estilos jovens e descontraídos.

Ao seguir essas dicas, você poderá desfrutar do encanto coquete sem sacrificar a maturidade em seu estilo. A chave está em encontrar o equilíbrio perfeito entre a doçura característica do estilo e elementos mais sofisticados.

Explore o mundo mágico do estilo Coquete!