Escolha uma árvore e descubra qual é a sua idade mental

Imagem do teste visual (Paola Hernández)

Saber com precisão qual é a sua idade mental é algo que todos os seres humanos buscam constantemente dia após dia, nas redes sociais. Felizmente, no seguinte teste visual você terá a oportunidade única de acessar essa informação de uma maneira muito singular.

Você só precisa escolher uma das opções que serão mostradas no gráfico e pronto. Para ser exato, você deve escolher uma das árvores que aparecem na imagem. Existe algum requisito? Bem, simplesmente seja sincero ao fazer sua escolha.

Conheça os resultados do teste visual

Se você escolher a árvore 1

O seu nível de maturidade mental assemelha-se ao de um adolescente. Ainda não é consciente de que as suas decisões irão prejudicá-lo no futuro. Não dá importância a assuntos muito relevantes e foge das responsabilidades. As pessoas não confiam muito em você por essa razão.

Se você escolher a árvore 2

Você tem uma mentalidade muito madura e, antes de tomar uma decisão, sempre se projeta para o futuro. Você não permite que as derrotas te afundem, pelo contrário, busca maneiras de ressurgir. Sempre reflete antes de tomar uma decisão.

Se você escolher a árvore 3

Você é uma pessoa madura quando lhe convém, e isso faz com que os outros não levem a sério suas decisões. Você gosta de ser responsável quando sua reputação está em jogo. No âmbito sentimental, você pode ser muito instável com suas emoções.