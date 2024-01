As previsões do tarot que chegam para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta sexta, 19 de janeiro.

Áries

No horóscopo do tarot você obteve a carta “O Louco”, isso significa que você deve colocar suas ideias em ordem e começar a executá-las. Lembre-se que esta carta tem um papel importante em sua mente, ou seja, que você deve deixar seus vícios e iniciar uma rotina de exercícios para estar no seu melhor e assim eliminar problemas de nervos e estresse de sua vida. Também diz que você deve ouvir seus pais quando se trata de conselhos.

Touro

No horóscopo do tarot você recebeu a carta “O Mundo”, então você deve começar a construir ativos para o seu futuro e não cair na tentação de gastar suas economias. Esta carta, junto com o seu signo, também indica que você vai passar alguns dias com muita energia instável, por isso deve ter paciência, não tome decisões precipitadas das quais poderá se arrepender mais tarde.

Gêmeos

No horóscopo do tarot você obteve a carta “Julgamento”, então deve buscar sua paz interior. Nos últimos dias você passou por energias muito turbulentas em sua vida pessoal, e é hora de você parar e rever o que está te machucando e removê-lo completamente do seu destino. A carta também informa que você deve fazer um curso de idiomas e atualizar seus documentos pessoais, não deixe para trás tudo o que precisa para ter ordem em sua papelaria.

Câncer

Você está em um momento de grandes oportunidades de crescimento, no tarot você obteve a carta “O Sol”, que indica que é hora de começar a fazer as mudanças que você tem em mente. Se você quer um emprego melhor, saia e consiga. A recomendação que você viaje mais, principalmente para lugares de praia. Boas energias se multiplicarão em sua vida e o ajudarão a seguir em frente. É um bom momento para iniciar um negócio ou desenvolver suas habilidades artísticas e de comunicação.

Com informações da revista Nueva Mujer