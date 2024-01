As ‘curtain bangs’ são o corte de franja favorito de JLo e Jenna Ortega e que será tendência. Como é esse corte e a quem ele favorece?

A franja tornou-se o aliado perfeito para as mulheres que procuram uma mudança drástica em sua imagem, tão glamorosa quanto elegante, pode transformar qualquer pessoa que se atreva a apostar em um estilo diferente.

Ideal para enquadrar os traços do rosto, os especialistas em cabelo já estão prevendo quais serão as franjas que serão tendência durante este 2024, e entre elas destaca-se a presença das ‘curtain bangs’, ou franjas cortina, um estilo que se manteve no gosto das mulheres desde o ano passado e parece que será o predileto das próximas temporadas.

Jennifer Lopez Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

Embora alguns ainda tenham medo, a franja pode ser bastante benéfica, ajudando a realçar os pontos mais bonitos do seu rosto e escondendo aqueles traços que você não deseja que sejam destacados, como uma testa larga e até mesmo afinar o rosto. Além disso, gera equilíbrio e harmonia.

As celebridades e amantes da moda conhecem as tendências e há duas em particular que nos ensinaram que a ‘franja cortina’ será um dos grandes reis dos cortes deste ano, que além disso, quebra as barreiras da idade, então pode ser usada por mulheres de 20 até 60 anos.

Jennifer Lopez e Jenna Ortega usaram a franja que será tendência em 2024

Os especialistas em moda e beleza já previram qual será o tipo de franja que se manterá em alta em 2024, posicionando-se como uma das opções mais bonitas e sedutoras para as mulheres nos salões de beleza.

Das primeiras celebridades a usá-lo, estavam Jennifer Lopez, que, não por acaso, ganhou o título de uma das celebridades mais estilosas de Hollywood, sempre na moda.

Jenna Ortega Instagram: @jennaortega (Instagram: @jennaortega)

Por outro lado, temos Jenna Ortega, um ídolo juvenil que consolidou seu nome na indústria após sua participação na série ‘Wandinha’, que também posou com o mesmo tipo de franja, conhecida como ‘Curtain Bangs’ ou ‘Franja Cortina’, este estilo se tornou o favorito de várias celebridades, como Selena Gomez, Lily Collins e até Penélope Cruz.

O que é a ‘franja cortina’ ou ‘curtain bangs’?

Existem elementos na moda que, apesar do tempo, permanecem imunes às tendências, proclamando-se como os grandes favoritos que nunca saem de moda, entre eles, a técnica de coloração ‘balayage’ e até mesmo o corte bob, que já está há algum tempo entre o gosto do público, mas quando se trata de franjas, as ‘curtain bangs’ reinam.

Várias celebridades se juntaram à franja cortina ou ‘curtain bangs’, conseguindo suavizar algumas características do rosto de quem se atreve a usá-la, realçando o olhar e outros traços faciais. Além disso, uma de suas vantagens é que fica bem em todos os tipos de rostos.

Lily Collins Instagram: @lilyjcollins (Instagram: @lilyjcollins)

De estilo muito sessentista, a franja cortina é caracterizada por sua forma gradual, começando mais curta no centro e chegando ao ponto mais longo nas laterais até as orelhas. Se você está procurando um estilo um tanto retrô, mas igualmente elegante, “curtain bangs” pode ser o indicado.