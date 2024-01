A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Leão – Carta da Sacerdotisa

Muitas portas podem se abrir, mas é importante ter cuidado para não ficar confiante ou desconfiado em excesso. Observe, análise e tenha algumas cartas na manga para usar na hora certa.

Virgem – Carta do Juízo Final

Momento em que a justiça será feita e é melhor estar do lado certo. Os movimentos são rápidos e isso pode surpreender, portanto mantenha o controle.

Libra – Carta da Lua

É hora de ter cuidado para não se deixar levar por caminhos de ilusão e que prometem, mas não cumprem. Busque ousar, mas não se esqueça de ser responsável.

Escorpião – Carta do Diabo

Existe uma necessidade importante para aprender a manter o equilíbrio e não brincar com os sentimentos ou lealdade dos outros. Com consciência e empatia você chegará mais longe.