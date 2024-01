Pensando em adotar um gato? Dicas para escolher o adequado

Ao decidir ter um gato em casa, há muitas opções disponíveis no mercado, pois estima-se que existam mais de 82 raças desses felinos em todo o mundo, cada uma com características e personalidades específicas. No entanto, sempre há a possibilidade de dar um lar para aqueles que não têm um.

Se este for o seu caso, você poderá encontrar uma variedade de fundações que disponibilizam gatos que foram encontrados em condições de vulnerabilidade e abandono, ou até mesmo algumas famílias que oferecem filhotes de seus gatos para adoção. É importante ter em mente que essa é uma decisão que deve ser tomada com a maior segurança possível, pois se você está pensando em adotar para oferecer uma melhor qualidade de vida, o ideal é que essa qualidade seja proporcionada durante toda a vida do animal.

Os gatos são conhecidos pela sua independência; no entanto, são carinhosos como qualquer outra espécie e podem desenvolver um vínculo com o seu dono que, no momento do abandono, lhes causará muito dano.

Se você decidir adotar um gato, deve ter em mente que a maioria dos gatos que estão procurando um lar não têm uma raça específica, suas características podem variar e sua personalidade também, mas lembre-se de que eles se adaptarão ao estilo de vida e ao amor que receberem. Diz-se que ao adotar um animal de estimação, é estabelecido um vínculo direto entre o dono e o animal, e esse é o principal aspecto pelo qual muitas pessoas se deixam levar ao adotar.

Deve-se ter em mente que, entre a variedade de gatos disponíveis para adoção, alguns estão acostumados a viver em espaços amplos, alguns são menos afetuosos com humanos e crianças e, por não terem uma raça específica, seu tamanho pode variar. Além disso, alguns deles podem não se dar bem com outras espécies de animais. Todos esses são aspectos a serem considerados.

Por isso, se estiver pensando em adotar um gato, você não deve ignorar:

O tipo de moradia e espaço que você pode oferecer

O tempo que você passará com ele na adaptação ao lar

Tamanho, tipo de pelo e características físicas que podem ser ideais

Se vive com crianças e/ou animais de estimação, certifique-se de que seja um gato que socialize adequadamente com eles

Verifique o seu estado de saúde e esteja ciente dos gastos que isso pode acarretar

Lembre-se das despesas que você deve assumir para fornecer um espaço de vida adequado

Lembre-se de que os gatos para adoção tendem a ser muito carinhosos, inteligentes e geralmente se adaptam facilmente às mudanças. Se isso é o que você está procurando ao expandir sua família e está disposto a assumir esse desafio, não hesite em procurar o gato para adoção que mais se adapte a você.