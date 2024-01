Óleo de oliva para o cabelo: 3 maneiras de utilizá-lo para melhorar os fios

Já começou o ano de 2024 e nosso cabelo precisa descansar dos danos causados pelas chapinhas, secadores e o abuso dos produtos químicos típicos das festas de Natal e Ano Novo.

No mercado existem muitos produtos para hidratar o cabelo, mas há um natural que você sempre tem nas prateleiras da cozinha. É o óleo de oliva.

Está considerado uma das fontes de gordura mais saudáveis que existem para o organismo, e não apenas quando consumido como parte da dieta, mas também quando utilizado como tratamento capilar.

O azeite de oliva é obtido através da prensagem a frio do fruto da oliveira. Várias pesquisas apoiam suas propriedades nutricionais e é um dos alimentos mais consumidos no mundo. A indústria cosmética o utiliza em diferentes produtos, especialmente no cuidado do cabelo.

Aqui te explicamos as três formas de aplicá-lo para conseguir um cabelo sedoso e fácil de manejar:

Para controlar o frizz no cabelo seco e danificado

Seus ácidos graxos essenciais ajudam a nutrir e hidratar profundamente o cabelo. Portanto, pode ser uma ótima opção para recuperar a saúde e a aparência do cabelo, especialmente o cacheado, ressecado ou danificado.

Como uma máscara hidratante

Existem muitas máscaras caseiras que podem ser feitas com azeite de oliva e outros ingredientes. Este tipo de óleo contém todos os antioxidantes e nutrientes que o cabelo precisa, deixando-o brilhante, saudável e muito hidratado. Por exemplo, com óleo de coco para hidratar; com mel de abelhas, para cabelos danificados.

Como condicionador

Ajuda a desembaraçar o cabelo e dá um aspecto brilhante e saudável. Aquece-se um pouco e deixa-se repousar até atingir uma temperatura suportável para o cabelo. Aplica-se o produto nas mechas e no couro cabeludo. Se o cabelo for oleoso, aplique apenas da metade até as pontas.