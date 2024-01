JLo desafia Carolina Herrera com o visual mais elegante de botas altas

JLo está de volta à indústria musical e foi neste fim de semana que estreou sua nova música ‘Can’t Get Enough’, que fará parte de seu novo álbum ‘This is Me... Now’, com um videoclipe onde explora seu passado com seus diferentes casamentos.

No referido vídeo, são mostradas diferentes mudanças de vestido de noiva que, por sua vez, se transformam em um novo noivo, aludindo às diferentes relações que ela viveu, incluindo uma que durou muitos anos com Marc Anthony.

Também é visto como suas amigas apostam por quanto tempo ela estaria nesse casamento e classificam o buquê como ‘amaldiçoado’, para no final mostrar Jennifer Lopez imaginando seu próximo casamento, enquanto uma voz em off diz: “Ela é viciada no trabalho, é a única coisa em que ela se concentra”.

Como parte da celebração do aniversário do bar gay 'The Abbey Weho' e do lançamento de seu novo single, Jennifer Lopez compareceu a um brunch onde ofereceu alguns coquetéis preparados com sua nova linha de bebidas Delola. Ela estava usando um traje glamoroso que mistura o visual de inverno com a chegada da primavera.

JLo en el aniversario de The Abbey Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

Jennifer Lopez e duas formas de usar botas altas

Foi durante essa celebração que Jennifer Lopez posou com um de seus looks casuais mais glamorosos, mostrando como usar botas altas com elegância.

E é que a temporada de inverno ainda não termina, e é a esposa de Ben Affleck quem tem mostrado como usá-las não apenas com muito estilo, mas também com a reviravolta necessária para que continuem em vigor na próxima temporada, ou pelo menos na primeira parte dela, posando com tonalidades brilhantes que a consolidam como um ícone de estilo.

Bem-vinda primavera?

Jennifer Lopez compareceu ao aniversário do bar 'The Abbey Weho' com um look geométrico composto por uma blusa de manga longa e saia midi assimétrica, ambas com as mesmas características, linhas brancas, quadros laranja e preto com estampa de caligrafia, assinadas pela Fendi.

O look de Su foi complementado com o toque perfeito de botas altas brancas, que se destacavam pela ausência de estampas e alongavam sua figura com a roupa que ela usava. Além disso, ela adicionou óculos de sol XL e brincos dourados, com uma maquiagem em tons de dourado.