Feng Shui: o objeto que você deve ter em sua casa para atrair viagens para sua vida

Feng Shui: o objeto que você deve ter em sua casa para atrair viagens a sua vida Se você quer viajar, deve seguir os conselhos do Feng Shui (Foto: Unsplash)

Com a chegada do Ano Novo, queremos realizar todos os nossos desejos, buscar milhares de formas para atrair a prosperidade, a sorte e o amor.

A filosofia chinesa do Feng Shui, que nos indica que devemos organizar nossos espaços para que a energia positiva flua, também nos ajuda a alcançar o desejo de viajar com um simples objeto.

O Feng Shui sustenta que a disposição harmoniosa dos objetos no ambiente pode influenciar positivamente a energia vital, ou o "chi".

Além disso, estabelece que a presença de certos objetos, como espelhos, plantas ou elementos de água, pode atrair a boa sorte e afastar a energia negativa do lar e dos espaços de trabalho e estudo.

O metal para viajar

Neste caso, vamos nos concentrar em viagens, aquele país que desejamos conhecer em algum momento de nossas vidas e que fazemos tudo para realizar esse sonho e por que não, nos organizar para que os caminhos se abram.

Esta filosofia milenar aconselha aqueles que querem viajar a buscar algo de metal. Agora bem, o metal é símbolo de força, durabilidade e representa a energia necessária para empreender viagens e tomar decisões com firmeza.

De acordo com o Feng Shui, objetos de metal são essenciais para atrair a energia favorável do universo. Para isso, você pode colocar um relógio, um anel ou uma pulseira para fortalecer a conexão com a energia positiva.

É importante esclarecer que o metal deve ser pequeno para que possam levá-lo em viagem posteriormente. Além disso, devem colocar do lado direito da casa fotos, mapas e objetos representativos do lugar que desejam visitar.

Então, carregue-se com a energia positiva deste 2024 e prepare-se para realizar o sonho de viajar para o país dos seus sonhos...