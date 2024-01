Estes são os filmes mais esperados que você poderá assistir em 2024

O cinema é uma das formas mais populares de entretenimento em todo o mundo. Permite ao espectador mergulhar em histórias emocionantes e experimentar diferentes mundos e culturas. Mas o cinema não é apenas entretenimento, também é uma forma de arte que evoluiu ao longo dos anos.

Desde os primeiros filmes mudos até aos filmes mais recentes com efeitos especiais de última geração, o cinema tem sido uma forma de contar histórias e transmitir emoções através da imagem e do som.

Mas não se trata apenas da técnica utilizada na realização dos filmes, mas também do impacto que estes podem ter na sociedade. O cinema tem sido utilizado como meio para denunciar injustiças sociais, promover a diversidade cultural e dar voz àqueles que não têm uma plataforma para fazê-lo.

No ano passado, as bilheterias foram dominadas por ‘Barbie’, ‘Mario Bros’, ‘Oppenheimer’, ‘Guardiões da Galáxia, Vol. 3′ e ‘Velozes e Furiosos 10′, sendo essas as cinco produções mais vistas no mundo.

Estes são os filmes mais esperados para 2024

O Planeta dos Macacos: Novo reino

Esta quarta entrega começa 300 anos após os acontecimentos de ‘A guerra pelo planeta dos macacos’ (2017), que terminou com a morte de César. Data: 24 de maio.

Deadpool 3

A estreia mais esperada da Marvel em 2024, Ryan Reynolds volta a vestir o traje vermelho do peculiar super-herói, que irá compartilhar a tela com Wolverine. Data: 26 de julho.

Joker: Loucura Compartilhada

A sequência apresenta Lady Gaga como Harley Quinn, a personagem interpretada por Margot Robbie, e Arthur Fleck, o Joker, personificado por Joaquin Phoenix. Data: 4 de outubro.

Godzilla e Kong: O novo império

Trata-se da continuação de ‘Godzilla vs. Kong’ de 2021 e está a cargo da Warner Bros. Primeiro será exibido nos cinemas e depois chegará às plataformas. Data: 12 de abril.