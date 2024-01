A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta do Papa

Momento de ter mias cuidado com as pessoas, seja para compartilhar o que sente ou expressar aquilo que o deixa mais vulnerável. Seja justo, mas também saiba se defender do mal que podem tentar fazer.

Capricórnio – Carta da Torre

O que não é forte pode desmoronar e isso o coloca em uma posição mais solitária. Não tema e seja forte, pois a luz virá assim como tempos melhores.

Aquário – Carta da Roda da Fortuna

Momento de ver a vida dar voltas e algumas caem por terra. Não tema deixar certas coisas morrerem para que o novo floresça.

Peixes – Carta da Lua

A verdade chegará sobre algumas situações e as ilusões caem por terra. Prepare-se para receber a verdade e usá-la como guia em um melhor caminho.