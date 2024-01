A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries – Carta do Emperador

Hora de não ganhar pela força e teimosia, se não que com sabedoria e graça para poder usar a intuição e não apenas impor a sua vontade.

Touro – Carta do Pendurado

Momento de esperar e gestar seus projetos com calma, mas não ficar apenas aguardando sem fazer nada. É hora de crescer e amadurecer para sair de um lugar que já se tornou incômodo.

Gêmeos – Carta dos Amantes

Momento de ter equilíbrio para conseguir o que deseja e moderar a intensidade para saber como dedicar sua energia sem desperdício ou pressa. É melhor manter a calma!

Câncer – Carta do Mago

Momento de ter a iniciativa para ir atrás dos sonhos e realizações, mas não se deixando levar por ilusões ou atitudes que passem por cima dos outros. Nada que parte da enganação pode ser bom.