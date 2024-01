5 sinais de que é hora de esquecer sua paixão: assim você saberá que deve seguir em frente

Abandonar um amor fantasioso é difícil, mas necessário para ser feliz no mundo real (Liza Summer/Pexels)

Um amor não correspondido pode ser mais difícil de superar do que um rompimento. E é que, embora esses sentimentos sejam direcionados a uma pessoa real, eles fazem parte apenas de uma fantasia.

A relação que você sonhou com esse crush não existe e você também não o conhece de verdade; portanto, é fácil imaginar uma vida perfeita ao lado dele e idolatrar sua ideia de quem ele parece ser como pessoa.

“Um crush é o degrau mais baixo na escala de relacionamentos. É mais uma paquera mental do que algo real”, explicou a especialista em relacionamentos Susan Winter em uma entrevista para o Elite Daily.

"Imaginamos um romance incrível com essa pessoa; no entanto, não sabemos o suficiente sobre eles para saber se isso é sequer uma realidade", apontou.

Por essas razões, ao contrário de um relacionamento com um homem real, onde os sinais de que é necessário terminar são claros, é superdifícil saber quando é hora de deixar ir um amor idealizado.

No entanto, você não está sozinha. Muitas mulheres acabam se perdendo nessas ilusões amorosas impossíveis e depois não têm clareza de quando ou como deixar de estar apaixonadas.

Indícios de que já é hora de desistir do seu amor platônico

Então, se você suspeita estar em uma situação semelhante, vamos contar cinco sinais de que é hora de deixar ir o seu crush, de acordo com especialistas consultados pelo meio mencionado anteriormente.

A sua paixão não sabe da sua existência

Se você tem amor por um homem, mas ele não sabe nem o seu nome, você não conseguiu chamar a atenção dele, mesmo tendo tentado, ou parece que ele é alheio a você, é um grande sinal de que você deve deixar essa devoção ir.

“É um sinal claro de que você não está no radar dele. Ou ele tem uma parceira ou parceiro ou ele não gosta de você. Embora seja difícil de aceitar, o melhor é seguir em frente”, apontou Winter em sua conversa com a revista digital.

O fato de alguém não te reconhecer estando na sua frente pode ser frustrante e doloroso, especialmente se você acredita que poderiam ser um bom casal, mas é preciso deixar de lado essa ilusão.

Outro cenário muito mais prejudicial, mas igualmente frequente, é sonhar com uma pessoa que não tem a menor ideia da sua existência porque você se apaixonou sem realmente conhecê-la na vida real.

Suas interações se limitam a flertes

Outro sinal óbvio de que você deve esquecer sua paixão é se eles não passam do ciclo da paquera; ou seja, eles se conhecem, mas suas interações não vão além de brincadeiras, mesmo que você tenha tentado.

"Ambos flertam e flertam, mas é só isso. Todas as brincadeiras e insinuações não vão a lugar nenhum no mundo real", destacou Winter, referindo-se a esse ciclo.

"Não importa o quão claramente você dê sinal verde para a pessoa que você gosta para avançar, ele não toma medidas. Mesmo quando você sugere um plano para se encontrarem, eles não respondem nem correspondem", disse.

Outro sinal óbvio de que você deve esquecer sua paixão é se ela não superar o ciclo de flerte (Pexels)

Seus sentimentos interferem em sua vida real

Embora ter uma paixão geralmente seja algo inofensivo, se a sua fantasia com essa pessoa começar a interferir nos seus relacionamentos reais, é hora de deixar de lado a ilusão e focar na vida real.

"A maior parte da intriga está em nossa cabeça. Manter um controle firme sobre o que é real e o que se imagina ajudará a determinar se a pessoa que você gosta é uma opção viável ou apenas um delicioso sonho", destacou Winter.

Quando você vive presa no segundo caso, então está colocando barreiras que te impedem de conhecer alguém bom de verdade. A recomendação é avaliar seu relacionamento atual com a pessoa que você gosta.

Se é evidente pelos seus gestos e palavras que ele não pensa em você da mesma forma que você pensa nele, é hora de se libertar das ilusões e procurar um amor que possa se concretizar.

Está começando a se obcecar

Todo aquele que já se apaixonou sabe o quão normal é gastar alguns minutos do dia fantasiando com a pessoa que gosta, mas se sua mente está divagando mais do que o habitual, é preciso parar.

"Se descobrir que está obcecado pela pessoa que você gosta, é hora de sair da fantasia", expôs Winter. "Você está entediando seus amigos contando cada pequena coisa que a pessoa que você gosta fez ou disse? Você está repetindo continuamente suas interações?"

“Já estão planejando o futuro juntos? As suas emoções aumentam ou diminuem de acordo com a atenção da pessoa que gostas ou a falta dela?”, perguntou. Se a resposta for sim a qualquer uma das perguntas, a especialista afirma: “Está obcecado e precisa seguir em frente”.

De acordo com o psicoterapeuta Todd Baratz, em um artigo para o Elite Daily, uma maneira de superar a obsessão é começar a sair em encontros, mesmo que você esteja apaixonada, pois isso pode ajudá-la a superar sua paixão.

"Isso pode ser extremamente útil para se abrir a sentir desejo e ser desejado", destacou.

Se sua mente está divagando mais do que o normal pensando na sua paixão, você deve deixar para lá (Pexels)

Você já confessou o seu amor, mas não te responderam

Se você decidiu confessar seus sentimentos ao seu amado, mas o tempo passou e eles nunca responderam nada a respeito, é outro sinal de que é hora de desistir dele e seguir em frente.

“A diretora da Regroop Online Life Coaching, Pricilla Martínez, afirmou ao portal: ‘Você pode compartilhar como se sente com alguém e depois deixar que ela faça o que quiser com essa informação’”.

“Se for alguém que conhece há muito tempo, pode estar arruinando a relação que já estabeleceu com ele”, alertou ao Elite Daily. “Por isso, deve dar espaço para ele processar tudo”.

No entanto, se não corresponder, então será necessário dizer adeus às ilusões. Não será fácil, mas é melhor encontrar alguém que esteja tão interessado em você quanto você nele.