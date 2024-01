5 coisas que não se pode fazer às sextas-feiras, de acordo com o Feng Shui, pois atraem a pior sorte

O Feng Shui não apenas oferece conselhos para harmonizar nossos espaços, mas também para atrair as melhores energias para nossa vida. Se é isso que você busca, há coisas que não pode fazer às sextas-feiras.

Embora pareça estranho, os especialistas afirmam que tudo tem sua própria energia: pessoas, cores, lugares, datas e, é claro, os dias, então é melhor evitar perturbar a ordem em sua vida seguindo esses conselhos.

Coisas que não se pode fazer às sextas-feiras de acordo com o Feng Shui

Acordar tarde

Sabemos que a preguiça e o cansaço nos vencem após uma semana de trabalho árdua. No entanto, no Soy Carmín, afirmam que estar com pressa diminui nossa relação com o equilíbrio, o que nos causa estresse, ansiedade e nos torna propensos a tomar decisões ruins. É melhor começar e terminar a semana de trabalho em uma posição de energia melhor.

Ficar na cama pode ser muito sedutor, mas o Feng Shui recomenda pontualidade (Pexels)

Não limpar a bolsa

As sextas-feiras são um ótimo dia para esvaziar a bolsa e a carteira de lixo desnecessário. Se você não sabia, aquilo que acumulamos bloqueia a abundância e o dinheiro que quer entrar em sua vida. Além disso, aproveite e limpe para mantê-la impecável, o que diz muito sobre seus hábitos.

Fazer coisas que não te agradam

De acordo com o Feng Shui, o que fizermos na sexta-feira pode nos acompanhar durante todo o fim de semana, então precisamos tomar melhores decisões com nossos compromissos. Em vez de nos sobrecarregarmos com trabalho, saia do escritório no horário certo; não se encontre com pessoas que te deixam infeliz e não assuma responsabilidades às quais prefere dizer ‘não’. Isso diminui o bem-estar.

As sextas-feiras são para priorizar sua saúde emocional e se livrar das energias ruins Freepik

Procrastinar

Não se atreva a deixar essas pendências que você pode resolver de uma sexta-feira para a próxima segunda-feira. O ‘eu farei mais tarde’ desencadeia suas consequências. Esse atraso no trabalho faz com que sintamos mais carga e mais estresse, então não aproveitaremos o final de semana para descansar de verdade.

Levar coisas que não vibram contigo

Por último, entre as coisas que você não pode fazer às sextas-feiras, de acordo com o Feng Shui, está carregar objetos que não vibram com você, não lhe trazem felicidade e que estão velhos ou deteriorados.