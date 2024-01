Amor e astrologia via IA (Freepik)

A Inteligência Artificial se tornou uma das ferramentas digitais mais utilizadas em todo o mundo. Embora muitas pessoas usem a IA para grandes avanços tecnológicos, outros internautas fazem perguntas para conhecer um ponto ‘neutro’ sobre algum assunto relevante, como Qual é o signo do zodíaco mais bonito de todos?

Nas últimas horas, começou a se popularizar a resposta deste raciocínio ‘não humano’, onde os preceitos da Astrologia e a comparação de cada um dos 12 signos do zodíaco confirmaram que o signo mais bonito é Escorpião. Trata-se das pessoas que nasceram entre 23 de outubro e 22 de novembro.

Inteligência Artificial no zodíaco (Pexels)

“A Astrologia indica que Escorpião reúne pessoas encantadoras e com um grande poder de sedução. Os nascidos sob este signo do zodíaco costumam ser muito reservados, mas quando ganham confiança, se soltam e mostram toda a beleza que os compõe, demonstrando assim por que são considerados pessoas bonitas por dentro e por fora”, pode-se ler na publicação.

As consultas à Inteligência Artificial têm se multiplicado no campo da Astrologia. Muitas pessoas utilizam aplicativos como o ChatGPT para aprender um pouco mais sobre sua personalidade e o que os astros do universo reservam para seu presente e futuro.