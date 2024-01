Peach Fuzz: a cor vibrante de 2024 que inspira frescor e conexão

A cada ano, a Pantone, conhecida por suas paletas de cores influentes, revela a tonalidade que moldará tendências e expressará emoções ao longo dos meses seguintes. Em 2024, a escolhida é a Peach Fuzz, uma matiz que transita entre o rosa e o laranja, prometendo vibrar em diversas esferas da vida.

Peach Fuzz: mais que uma cor, uma experiência sensorial

A escolha da Pantone não é arbitrária; ela é fundamentada em diversos critérios, desde a geopolítica do momento até o comportamento do mercado. O tom suave de pêssego é descrito como gentil e aveludado, com uma aura cativante que enriquece mente, corpo e espírito, segundo o bureau de tendências.

Rosa Guimarães analisa a Peach Fuzz: frescor e otimismo em destaque

Rosa Guimarães, fundadora da ColorNEXT e especialista no assunto, destaca a Peach Fuzz como uma nuance quente capaz de evocar sensações como frescor, conexão e aconchego. Desde 2019, essa cor vem sendo observada como uma direção cromática jovem e energética, especialmente no setor de bem-estar e cuidados pessoais.

A consultora enfatiza a oportunidade desta escolha, sugerindo que, com os tempos difíceis da pandemia de Covid-19 aparentemente superados, é hora de manter um astral positivo e uma visão otimista do futuro. Serenidade e empatia são as palavras-chave, substituindo a incerteza e o medo.

Inspirações para incorporar a tonalidade

Se você está se perguntando como adotar a Peach Fuzz em sua vida, oferecemos algumas inspirações. Para os entusiastas de beleza, a tonalidade pode se manifestar em diversas formas, desde nail art até sombras coloridas, trazendo frescor à maquiagem de verão.

Reprodução/ Getty Images

Reprodução/ Getty Images

Decoração com Peach Fuzz: trazendo o verão para dentro de casa

Se a ideia é mudar a atmosfera de casa, a Peach Fuzz pode ser introduzida através de itens decorativos. Seja em detalhes de projetos comfy ou em ambientes mais sóbrios, como salas de estar, a tonalidade adiciona uma aura jovial e solar. Em áreas externas, a Peach Fuzz ilumina o ambiente, conferindo um toque de frescor.

Reprodução/ Getty Images

Reprodução/ Getty Images

Pantone e a cor do ano: um reflexo de mudanças culturais

Rosa Guimarães ressalta a importância do programa de cor do ano da Pantone, existente desde 1999, como um retrato em uma cor das transformações que moldam nosso mundo. Comportamentos, cenários e mudanças culturais são encapsulados em uma tonalidade, oferecendo uma visão única do zeitgeist.

Em 2024, a Peach Fuzz não é apenas uma cor; é um convite para abraçar um futuro mais radiante e positivo. Incorporar essa tonalidade não é apenas seguir uma tendência, mas adotar um estilo de vida otimista e acolhedor, segundo a consultora de imagem.

Fonte: Metrópoles