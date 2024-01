Os melhores perfumes em pó para homens que são usados ​​pela alta classe

Os perfumes em pó têm a fama de ser senhoriais e elegantes, geralmente usados por pessoas de classe alta ou média alta.

As fragrâncias desse tipo guardam seu segredo em uma sensação e textura muito tátil, como as notas de talco, por exemplo. Na realidade, não existe uma nota de pó, mas sim um cheiro que é criado ao combinar várias notas. Os perfumistas descreveram o aroma em pó como um aroma antigo com toques de frescor e doçura.

Se você está procurando adquirir alguns desses produtos que denotam elegância, estilo e alto status social, preparamos uma lista com alguns dos melhores perfumes em pó para que você adicione à sua coleção.

Prada L’Homme L’Eau, da Prada

O primeiro da nossa lista de perfumes com aroma empoeirado é da icônica marca Prada. As notas das flores de neroli, íris, resina de âmbar e algumas madeiras são os acordes-chave que fazem com que o perfume seja classificado como powdery.

Dioramour, da Dior

A casa Dior também nos oferece uma fragrância desse tipo. Trata-se do Dioramour, cuja pirâmide olfativa é composta por dois protagonistas: a flor de íris e o jasmim branco, dois ingredientes essenciais nas categorias em pó. Embora seja usada principalmente por homens sofisticados, esta é uma fragrância sem gênero e muito versátil.

Poppy & Barley, Jo Malone

Por último, temos um dos perfumes emblemáticos da casa Jo Malone. Esta fragrância com aroma empoeirado combina a violeta e a papoula, juntamente com o almíscar, resultando em uma mistura de notas em pó que irão encantar a todos onde quer que você vá.