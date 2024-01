O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta da Paciência

Momento de olhar mais para dentro e não se importar tanto com as outras pessoas, principalmente com o que elas podem dizer. É uma boa hora para se recolher e gestar os sonhos e projetos com constância e paciência.

Touro – Carta da Nova Visão

A vida deixa o precipício na sua frente para que você olhe descubra que existe outros caminhos. Não chegue mais ao limite e comece a despertar uma nova visão, mais criativa, otimista e confiante.

Gêmeos – Carta do Guia

Pare de se agarrar ao passado e comece a voar com um novo sentido, sempre em frente e sem perder mais tempo. Uma luz importante se mostrará e o guiará para um melhor prepósito, no qual será mais feliz.

Câncer – Carta da Criação

Excesso de vontade de controlar e de estabelecer sua vontade aos outros o impede de crescer e criar. É hora de buscar sua própria luz para poder expandir a mente e obter os resultados que serão melhores para a sua vida.