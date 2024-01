Conheça as dicas para que o seu perfume dure por mais tempo na pele

É muito provável que mais de uma vez você tenha pedido a alguém para verificar se ainda se sentia o perfume que você estava usando quando a pessoa que queria que fosse sua próxima conquista se aproximava.

Para manter sempre a sua fragrância em ótimas condições e para que você possa desfrutar do seu aroma ao longo do dia, encontrará nesse artigo uma série de dicas que podem ajudá-lo a alcançar isso.

Estas dicas são fáceis de colocar em prática e talvez você já tenha o hábito de fazer alguma delas, mas fazer todas juntas é a chave para a duração do perfume na pele. Valem tanto para mulheres quanto para homens.

Dicas para fazer o perfume durar mais tempo

1. Usá-lo em camadas

Este truque é conhecido desde a época dos egípcios (estamos um pouco atrasados!) e é tão simples como perfumar-se em camadas. O que isso significa? Temos que tomar banho usando um sabonete neutro e depois, e aqui vem o dado chave, aplicar o hidratante corporal que tem o mesmo perfume, e por cima, depois de tomar banho, aplicar o eau de toilette, ou seja, o perfume.

2. Hidratar a pele

Bem, no final, a hidratação é a chave para muitas coisas, aqui adicionamos mais uma: uma pele hidratada é uma pele que retém o perfume. Os famosos dois litros de água por dia recomendados pelos especialistas e o creme hidratante nunca podem faltar.

Combine perfume com roupas Temos as dicas para que você acerte sempre nessa escolha (Zeta Fashion Blog/Pinterest)

3. Coloque-o em pontos estratégicos

Existem algumas áreas do corpo que retêm melhor o aroma do perfume do que outras e são as áreas quentes, aquelas em que se nota a pulsação do coração. Dessa forma, o pescoço, os pulsos, a parte interna do lóbulo da orelha ou a parte interna do cotovelo são alguns dos pontos do seu corpo em que o perfume durará mais.

4. Usa uma base de vaselina

Aplicar uma camada muito fina de vaselina nas áreas da pele onde você vai pulverizar o perfume fará com que o aroma dure por muito mais tempo.

Chave para um perfume ideal Essas dicas vão te ajudar a encontrar o aroma que mais se parece com você - Freepik

5. Perfumar as roupas

Outra dica para fazer com que dure mais é perfumar as roupas que vamos usar com a fragrância. Atualmente, os perfumes não mancham as roupas, então você não terá problemas em implementar essa dica.

Deve saber que devido à temperatura da pele, o perfume evapora rapidamente, enquanto que com a temperatura das roupas, geralmente mais frias, dura por mais tempo.