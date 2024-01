Tem algum significado escondido? As roupas dessa cor se tornarão uma das tendências surpresa de 2024

Como acontece todos os anos em dezembro, aguardamos ansiosamente pela cor que a Pantone escolhe como a que dominará as tendências do próximo ano. Neste caso, a famosa empresa nomeou o ‘Peach Fuzz’ como o grande vencedor.

Trata-se de uma cor pêssego que emana calor e, como eles mesmos mencionaram, é: "Peach Fuzz 13-1023 é uma tonalidade atraente de pêssego, cuidadosamente equilibrada entre o rosa e o laranja, que nos inspira relaxamento e a oportunidade de cuidar, evoca calma e nos oferece um espaço onde podemos viver, sentir, curar e prosperar".

No entanto, esse tom que combina rosa com laranja não será o único a reinar durante 2024, e é que o azul cobalto está se tornando a grande surpresa, tanto que sua tonalidade não só pode ser encontrada em roupas, mas também em maquiagem e até unhas, sendo uma cor que se tornará uma das mais procuradas na internet.

Diferentes casas de moda já utilizaram essa cor, mostrando suas elegantes criações na passarela, por isso, sem dúvida, o rosa possivelmente passará, pelo menos por um tempo, para segundo plano, para dar as boas-vindas a um dos tons mais melancólicos do círculo cromático.

Azul cobalto: a tendência surpresa de 2024

Marcas famosas como Balmain, Loewe, Givenchy e a querida Miu Miu têm surpreendido com designs nos quais incorporaram a cor azul cobalto, um tom eletrizante que busca se apoderar dos nossos armários, ocupando o lugar cedido pelos rosas e violetas.

Considerado como vibrante, cuidado para não confundir com o azul real, pois este é ainda mais chamativo, enérgico, possui um caráter que o torna único e encantador, é até desafiador, perfeito para combinar com a alegria do sol e da primavera.

E não são apenas as grandes marcas de moda que preveem seu sucesso, também o Pinterest, que já o incluiu em seu estudo ‘predicts’, onde fala sobre a popularidade que o azul adquirirá durante o 2024.

Como incorporar azul cobalto no seu guarda-roupa?

O azul cobalto é apenas um dos tons que será popular em 2024, mas também se espera o sucesso de outros mais suaves como o celeste e o marinho, que serão incorporados nas paletas de maquiagem e nas festas mais importantes das mulheres.

Considerado como "contundente" e "alegre", o azul cobalto pode ser combinado com cores como preto, branco, jeans e até pequenos toques de vermelho. Se você quer destacar o seu visual, o ideal é misturá-lo com amarelo e criar um contraste de cores, com verde ou roxo e até laranja. Também pode ser combinado com cinza e bege.