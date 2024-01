Shakira é criticada nas redes por sua mensagem de Ano Novo: “Ainda não superou Piqué”

Para ninguém é segredo que o processo de separação de Shakira e Gerard Piqué tem sido totalmente diferente e oposto. É importante lembrar que, após o rompimento, o ex-jogador de futebol decidiu guardar silêncio e dizer apenas algumas palavras sobre a mãe de seus dois filhos. Da mesma forma, ele tem ignorado as centenas de críticas que tem recebido.

Shakira está sendo criticada nas redes sociais por não superar Piqué

Enquanto isso, a artista barranquillera decidiu se refugiar em sua música ao lançar um grande número de músicas e composições ‘dedicadas’ ao seu antigo parceiro. No entanto, por mais ‘saudável’ que pareça a estratégia da compositora, um grande número de seguidores da colombiana não hesitou em mencionar que as últimas músicas apenas refletem que ela ainda não esqueceu o campeão da Espanha.

Apesar de tudo o que foi mencionado anteriormente, as coisas começaram a mudar após as recentes revelações sobre a melhoria na relação das estrelas após seus últimos confrontos. Uma publicação de Shakira, referente ao ano novo, trouxe novamente à tona o assunto da separação, especificamente da colombiana com seu ex.

Durante os primeiros minutos de 2024, Shakira compartilhou em sua conta de X, uma mensagem de motivação e empoderamento para ela mesma e seus seguidores.

Por un 2024 en el que podamos superar lo que nos duele, valorar lo que tenemos

y luchar por lo que queremos! ❤️ — Shakira (@shakira) January 1, 2024

A artista colombiana compartilhou uma mensagem nas redes sociais, mas foi vista como mais uma indireta para Gerard Piqué

"A intérprete de "Acróstico" publicou: "Por um 2024 em que possamos superar o que nos machuca, valorizar o que temos e lutar pelo que queremos!"

A recepção que Shakira deu a 2024 foi vista como uma indireta para Gerard Piqué, segundo alguns de seus seguidores.

“Ainda não superou o Piqué???”, “E por que não supera o Piqué e deixa o pobre em paz”, “Tomara que sim, não faça mais 30 músicas para o Piqué”, “Sim, Shakira, já é hora de você começar a superar o Piqué”.