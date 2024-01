Os 10 melhores perfumes de 2024 que sempre deixam uma marca ao passar e duram o dia todo

Não há nada que defina a personalidade de uma mulher mais do que o seu cheiro. O aroma que emanam geralmente conta mais coisas sobre nós do que pensamos.

É por isso que em 2024, toda mulher dedicará parte do seu tempo para escolher a fragrância que reflita sua personalidade e é por isso que trazemos esta lista de perfumes para que você tenha opções para escolher.

Aire de Loewe

Este perfume está inspirado no ar puro e fresco do campo. É uma fragrância mítica que acaba de renovar o seu frasco. É leve, feminina, jovem, fresca e muito natural, proporcionando uma sensação de bem-estar ao longo do dia.

Carolina Herrera 212 VIP Rosé

Da família olfativa floral frutal, é um perfume fresco, alegre, sedutor e descontraído. É inspirado nas festas mais exclusivas de Nova York e é capaz de trazer o glamour e a elegância necessários para um evento especial. Seu segredo: notas de champanhe rosé, pimenta rosa, flor de pêssego, rosas almíscar e um toque sutil de madeira.

Flower Por Kenzo 404

É impossível que você não tenha usado ou visto o perfume da papoula. Seu frasco é super icônico e não passa despercebido. Este eau de toilette combina notas cítricas com flores em pó e tem um final delicado, discreto e sensual. A papoula é uma flor que não tem cheiro e mesmo assim, esbanja classe e personalidade.

Chloé Love Story

Esta icônica fragrância estreou em 1975 para prestar homenagem às mulheres, especialmente às clientes da casa de moda parisiense Chloé. Seu aroma evoca o romantismo da mulher e transmite elegância e romantismo em partes iguais, os mesmos princípios que o atelier que a viu nascer.

Eternity de Calvin Klein

Este best seller da Calvin Klein está inspirado num jardim. É um perfume clássico e feminino com notas de violetas e tuberosas. É cítrico, fresco, efervescente, floral e almíscar. Uma fragrância atemporal que, como o nome indica, pode te acompanhar até a eternidade.

La Vie Est Belle da Lancôme

Inspirado em um famoso doce elaborado em uma das confeitarias mais valorizadas de Paris, este perfume é fresco, guloso e floral. Dizem aqueles que o usam que ele vicia porque está carregado de personalidade. Sua combinação de flor de laranjeira, jasmim e avelã o tornam viciante.

Narciso Rodríguez For Her

O segredo do sucesso deste perfume é a sua elegância. É discreto, sensual, misterioso e cheira a limpo, características que já conquistaram mulheres de várias gerações. Por isso, está presente nas listas de best-sellers de muitos países há quase 20 anos.

L’eau de Issey Miyake

Se você gosta de aromas cítricos e frescos, este perfume vai te encantar assim que você o cheirar. Dizem que basta cheirá-lo uma vez para se apaixonar por ele perdidamente e irremediavelmente. Sua fragrância evoca uma gota de água na pele feminina, garantindo um cheiro limpo. Sua embalagem é inspirada em uma visão da Torre Eiffel em uma noite de lua cheia.