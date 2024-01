Horóscopo dos anjos e os novos caminhos que se abrem para o sucesso e a fortuna nesta sexta-feira, 5 de janeiro.

Áries

Arcanjo Jofiel

Não se deixe dominar pelo desânimo, pelo contrário, seja aquele que tem a atitude positiva para mudar todo o ambiente rarefeito ao seu redor e para que possa sair com sucesso de cada conflito. Peça sabedoria ao anjo Jophiel para conseguir isso com sucesso.

Touro

Arcanjo Chamuel

Ter alguém amarrado a você porque você não consegue superar seus medos e seguir em frente sozinho não é justo. Você tem o poder de curar feridas sozinho e caminhar sozinho para a prosperidade. O anjo Chamuel será o seu guia nessa difícil etapa.

Gêmeos

Arcanjo Gabriel

Você tem um objetivo a atingir, dê prioridade ao que sua intuição considera o mais importante para começar e ter sucesso. Peça ao anjo Gabriel para te guiar e te dar luz para iniciar novos projetos.

Câncer

Arcanjo Rafael

Não perca a fé em si mesmo, nos passos que você está dando, que são firmes e decisivos para mudar sua vida para a abundância e a fortuna. O anjo Rafael estará lá para ajudá-lo a superar o medo.

Leão

Arcanjo Uriel

Há momentos na vida em que você está em alta e outros em que você está em baixo. É nos momentos difíceis que você percebe quem está com você. Não se preocupe, você superará tudo e o anjo Uriel guiará o seu caminho.

Virgem

Arcanjo Zadkiel

Você está em um ambiente em mudança e isso o deixa apreensivo. Tranquilidade e paciência para suportar o que vier porque é preciso lutar pela sua prosperidade. Você não está sozinho, o anjo Zadkiel te guia e te dá luz e compreensão.

Libra

Arcanjo Miguel

Sua vontade e seu desejo de seguir em frente são infinitos, qualquer obstáculo que for colocado em seu caminho você superará porque está disposto a alcançar seus objetivos. O anjo Miguel estará com você para que você possa extrair aquele poder divino que você precisa para caminhar com passo firme.

Escorpião

Arcanjo Raziel

As responsabilidades que você assumirá a partir deste momento exigem muita astúcia e concentração. Não desista se tropeçar porque o sucesso está muito próximo. Continue, o anjo Raziel estará ao seu lado para guiá-lo.

Sagitário

Arcanjo Azrael

Os ciclos se abrem e se fecham e você está disposto a aceitar as mudanças porque é firme e decidido nas decisões que o levarão ao sucesso e à fortuna que você merece. Deixe o anjo Azrael ajudá-lo a curar suas feridas.

Capricórnio

Arcanjo Raguel

Não caia na armadilha que os outros querem armar para você, para que você não alcance seus objetivos. Concentre-se em buscar abundância e fortuna. Invoque fortemente o anjo Raguel para que retire de você tudo de ruim que o rodeia.

Aquário

Arcanjo Sariel

Se tiver que corrigir alguém porque as coisas não vão bem, faça-o, mas com amor e humildade para que o sucesso o envolva na vida. Sariel é o anjo que irá acompanhá-lo para que seu personagem não lhe pregue peças.

Peixes

Arcanjo Remiel

Sua atitude positiva perante a vida faz com que você enfrente os obstáculos com firmeza. Sua coragem o conduz no caminho da prosperidade e da abundância. O anjo Remiel protege você e ajuda a superar seus medos.

