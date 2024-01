Feng Shui: as 7 plantas que nunca deve ter em casa porque atraem má sorte

Uma casa cheia de plantas é um lugar com ar fresco e um espaço agradável. No entanto, antes de decorar o interior da casa, é importante conhecer quais são as mais adequadas de se ter e de fácil manutenção. Além disso, de acordo com o Feng Shui, elas podem atrair boa ou má sorte se estiverem dentro da residência.

Feng Shui: as plantas que têm o poder de atrair má sorte se estiverem em casa

Hortênsias: são lindas, coloridas, mas também são tóxicas para os gatos e estão associadas ao fracasso e à solidão, razão pela qual é necessário evitar sua presença dentro de casa.

Cacto: atraem boa sorte, mas quando estão do lado de fora da casa ou são usados para decorar janelas, terraços ou escritórios. No entanto, de acordo com o Feng Shui, quando estão dentro de casa tendem a atrair energias negativas do ambiente.

Espinho de Cristo: os espinhos do seu tronco podem causar muita tensão e nervosismo, assim como o cacto. É uma planta protetora para ser usada nas janelas.

Sansevieria: também conhecida como “espada de São Jorge”, segundo o Feng Shui, suas folhas alongadas geram repulsão e energia negativa.

Gerânio: é uma das plantas de exterior mais resistentes e fáceis de cuidar conhecidas. Segundo o Feng Shui, acredita-se que, apesar de seu aspecto colorido, ela atrai má sorte. Além disso, influencia negativamente o ambiente ao seu redor.

Hera: uma crença aponta que as plantas penduradas tendem a diminuir a energia vital. Isso estaria relacionado com a falta de motivação e sentimentos negativos no lar.

Potho ou Jibóia: como em alguns casos anteriores, esta planta é muito resistente e é muito usada no interior das casas, sua localização ideal é perto das janelas ou da porta. A razão é que ela pode absorver energia negativa e positiva em igual quantidade e produzir um desequilíbrio energético.