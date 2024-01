As mensagens do tarot que chegam para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta primeira sexta do ano, 5 de janeiro.

Áries

Sexta-feira de mudanças no seu trabalho e projeto de trabalho, lembre-se que este início do mês de janeiro é muito importante para o seu futuro, por isso você precisa organizar tudo o que tem documentação pendente e estar em dia. Lembre-se de que Áries acelera em todos os sentidos, o que faz com que cometa erros e tome atitudes precipitadas, por isso recomendo que você esteja sempre em paz na hora de definir uma solução para seus problemas.

Touro

Final de semana de muito trabalho e assuntos pessoais, lembre-se que Touro é o signo que sempre resolve os problemas familiares e é o pilar da sua casa. Porém, tente não carregar situações negativas em sua vida. Nesta sexta-feira atualize sua documentação de trabalho e candidate-se a um novo projeto de trabalho. Leve em consideração que numa entrevista o mais importante é responder apenas o que lhe perguntam e vestir-se com cores claras para atrair mais sorte.

Gêmeos

Sexta-feira para ter muitos problemas em casa e com o parceiro, por isso a recomendção é não tomar decisões quando estiver chateado para não se arrepender depois. Você pensa muito em mudar de emprego, lembre-se que geminianos não gostam que recebam ordens ou que lhe digam o que fazer, então não pense mais nisso e comece seu próprio negócio, considere que vender roupas está indo muito bem para você.

Câncer

Fim de semana de muita alegria e boas notícias ao seu redor, lembre-se que este 2024 será um dos seus melhores anos, então procure não desperdiçar as oportunidades que lhe serão apresentadas no trabalho. Uma proposta de negócio chega até você, aceite-a e ela funcionará melhor para você e impulsionará sua economia.

Com informações do site Nueva Mujer