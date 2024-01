A Lua Cheia do Lobo surpreenderá com o seu brilho: saiba quando será e por que a chamam assim Os lobos uivam com mais força com a Lua Cheia de janeiro (Foto: Unsplash)

2024 chegou cheio de boas vibrações e muita energia com os fenômenos astronômicos que a partir de 3 de janeiro brilharão no céu noturno.

Neste dia houve a chuva de estrelas Quadrántidas, com mais de 120 meteoros cruzando o céu, e a partir da meia-noite do dia 25 de janeiro seremos testemunhas de uma espetacular Lua Cheia, chamada Lua do Lobo.

A Lua do Lobo será a primeira Lua Cheia deste ano e a segunda da temporada de inverno,

Os lobos uivam quando a veem brilhar

De acordo com especialistas, o fenômeno recebe o seu nome pelo animal. Acredita-se que algumas tribos dos Estados Unidos a chamaram assim porque a sua aparição fazia com que os lobos uivassem, fascinados pela sua aparência e pela grande conexão que esses animais têm com a lua.

Com o passar do tempo, descobriu-se que este é o período do ano em que os lobos se reproduzem e estão mais ativos, por isso seus uivos são mais fortes do que o resto do ano.

Este evento é o último dos eventos astronômicos que ocorrerão em janeiro, e os amantes desses fenômenos naturais poderão desfrutar dele, destacando-se o brilho da Lua, conforme mencionado pelo portal Las Provincias.

Depois da meia-noite, a Lua brilhará

De acordo com o Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica e Eletrônica (INAOE), a lua cheia sairá às 11h54, mas atingirá o ponto máximo às 17h53 da quinta-feira, 25 de janeiro.

É destacado pela National Geographic que devido à luz do dia, esta não poderá ser apreciada fielmente e será a partir das 18:24 horas, quando o Sol se pôr, que o satélite natural poderá ser melhor observado. Será aproximadamente às 00:30 que poderá ser apreciado completamente, já que a noite estará em seu momento mais escuro.

Para observar a Lua Cheia do lobo, não é necessário utilizar nenhum dispositivo ou aparelho de observação astronômica, basta olhar para o céu e aproveitar.

De acordo com o INAOE, a Lua estará a uma distância geocêntrica de 400.960 km e terá um tamanho angular de 29,8 minutos de arco.