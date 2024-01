10 plantas que você deve ter em casa para atrair abundância e sucesso em 2024

Já começou o ano de 2024 e queremos fazer mudanças em nossa casa para atrair boa sorte e fortuna. E nada melhor para decorar do que uma planta.

Segundo a filosofia chinesa do Feng Shui, existem plantas para atrair boa saúde, dinheiro, melhorar os relacionamentos familiares e até mesmo buscar inspiração.

Recomendamos dez plantas que, de acordo com o Feng Shui, atraem prosperidade para sua casa:

Suculentas

Estas plantas, além de serem muito bonitas e terem cores atrativas, requerem pouco cuidado. No entanto, a luz natural ajuda no seu crescimento e você deve regá-las uma vez por semana quando há altas temperaturas e a cada 15 dias no inverno.

Árvore de Jade

Esta planta, também conhecida como ‘planta do dinheiro’, é considerada pelo Feng Shui como essencial para atrair prosperidade em casa. É adequada para iniciantes, pois não requer muitos cuidados para mantê-la saudável. Você deve regá-la a cada 15 dias e evitar molhar as folhas.

Manjericão

Na cozinha, é ideal para preparar diferentes pratos, mas o manjericão é uma planta que atrai boa sorte e repele energia negativa. No entanto, é sazonal, então uma vez que cumpra seu ciclo, ela secará e morrerá.

Colher de chá ou planta do dinheiro

Esta planta, também chamada de ‘planta chinesa’ ou ‘planta do dinheiro’, é caracterizada por ter folhas redondas, em forma de colher. É originária da China e é pequena. Requer regas frequentes e lugares sombreados, por isso são ideais para decoração de interiores.

Lavanda

Assim como o Feng Shui diz, a lavanda é uma ótima planta para atrair fortuna e proteção. Além disso, seu aroma é muito agradável e pode ser usada para relaxar os espaços. É um excelente repelente de insetos.

Jasmim

Esta planta aromática é ideal para atrair dinheiro e perfumar. É esteticamente atraente. No entanto, algumas delas podem ser tóxicas para os animais de estimação, por isso é melhor consultar um veterinário antes de plantar uma, seja no interior ou exterior.

Opuntia

Se você gosta de cactos, esta planta pode te ajudar a decorar sua casa, mas também a afastar as más energias e equilibrar o ambiente, de acordo com o Feng Shui. O recomendável é mantê-los perto de uma janela.

Samambaia

São uma das plantas mais antigas do mundo e as escolhidas para decorar terraços, jardins, mas também espaços interiores. Além disso, o Feng Shui estabelece que elas atraem dinheiro e boa sorte.

Pachira

Esta planta, pela forma do tronco e das folhas, representa os cinco elementos que atraem energias positivas. Pode ser cultivada tanto no interior como no exterior. No entanto, é importante ter em conta que pode crescer até 5 metros.

Zamioculca

É uma das plantas mais importantes para o Feng Shui, pois ao colocá-la corretamente, além de atrair dinheiro, pode bloquear a entrada de energias negativas na casa. É resistente e pouco exigente em termos de cuidados, pois não requer muita rega nem iluminação intensa. Prefere lugares com luz indireta, é capaz de resistir a altas temperaturas e pode sobreviver tanto em ambientes internos como externos.